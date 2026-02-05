Банки готовятся принять криптозалоги

Совкомбанк запускает программу кредитования компаний под залог биткойна (BTC). До сих пор на рынке были единичные попытки выдачи таких кредитов, и пока дальше тестовых экспериментов банки идти не готовы. Впрочем, спрос на продукт высок: как только в сегменте появится законодательное регулирование, он может стать массовым, уверены эксперты.

Совкомбанк запускает кредитование юрлиц под залог биткойна (BTC), рассказали “Ъ” там. Кредит будет доступен любым юрлицам, соответствующим условиям банка. К ним относятся регистрация и ведение бизнеса в РФ не менее одного года, цифровая валюта должна находиться в официальном владении заемщика, отчетность за последний год должна быть сдана в ФНС, отсутствие просрочек по кредитам, налогам, пошлинам. Ставка по такой ссуде — ключевая ставка ЦБ + 7 п. п. (сейчас 23%), срок до двух лет, дисконт залога 50%. По словам комплаенс-директора Совкомбанка Марины Бурдоновой, с учетом текущих реалий последних дней, на фоне падающего BTC, продукт может быть особенно интересен. В октябре 2025 года курс биткойна обновил исторический максимум и превысил $125 тыс. После этого последовало несколько волн обвалов, и к февралю 2026 года стоимость биткойна снизилась почти в два раза и достигла минимумов апреля 2025 года (см. “Ъ” от 2 февраля). «Многие держатели биткойна предпочитают дождаться более благоприятного периода для продажи,— поясняет Марина Бурдонова.— И залог биткойна позволяет привлекать деньги на развитие бизнеса без вынужденной продажи актива».

72,1 тысячи долларов достигала стоимость биткойна на мировом рынке 4 февраля 2026 года.

Совкомбанк не единственный игрок на банковском рынке, готовый кредитовать под залог криптовалюты. Пробовал себя в этом сегменте Сбер. В конце прошлого года банк провел пробную пилотную сделку по кредитованию майнера криптовалюты — АО «Интелион Дата». Обеспечением стала цифровая валюта, добытая самим майнером. «В ходе пилота проверялись технические аспекты безопасности цифровых активов как предмета залога,— уточнили в банке.— Эксперимент позволит нам разработать необходимую инфраструктуру для последующего расширения линейки кредитных продуктов». При этом там уверены, что практика кредитования под залог криптовалюты «может стать массовой после развития регулирования и внедрения необходимых инструментов».

В российском праве криптовалюта не считается средством платежа, однако относится к «иному имуществу», согласно статье 128 ГК РФ, а также статьям 1 и 14 закона №259-ФЗ. Это позволяет рассматривать BTC как допустимый объект обеспечения по договорным обязательствам.

Именно отсутствие регулирования заставляет банки осторожно относиться к кредитованию под залог криптовалюты. Ни один из остальных банков, входящих в топ-10, таких проектов не реализует. От комментариев там воздержались. При этом спрос на кредиты под залог криптовалюты есть, особенно со стороны майнеров (на начало февраля число зарегистрированных в реестре майнеров — около 1,5 тыс.). По словам директора Ассоциации промышленного майнинга Ивана Мелихова, интерес со стороны майнеров к кредитованию под залог криптовалюты в России высок, так как это позволит производителям валюты получать операционные средства без потери криптоактивов.

Однако такой инструмент кредитования является крайне высокорисковым из-за «экстремальной волатильности базового актива», предупреждает исполнительный директор и основатель NGE FARM Дмитрий Зуев. «Если в результате обвала котировок стоимость залога окажется ниже суммы кредита, банк будет вынужден требовать у клиента дополнительное обеспечение»,— объясняет исполнительный директор агентства Cartesius Игнат Лихунов. По мнению директора по коммуникациям биржи EXMO.me Михаила Смирнова, размер дисконта при расчете залога будет колебаться в районе 40–60%.

Существуют и инфраструктурные риски, связанные с возможной блокировкой активов.

«Санкционные режимы ЕС и США позволяют иностранным биржам и кастодианам ограничивать или прекращать обслуживание российских лиц, что фактически ведет к блокировке доступа к активу»,— констатирует юрист венчурной практики ASB Consulting Group Игорь Орешин. В то же время «передача в залог биткойна банку не означает его автоматическое опубличивание в качестве российского актива, подлежащего автоматической санкционной блокировке», указывает управляющий агентства Parallax Михаил Успенский. «При сохранении хотя бы элементарных правил безопасности и предосторожности вероятность связать российский банк с конкретной партией цифровых монет невелика»,— уверен эксперт.

Хотя мировая практика доказала востребованность кредитования под залог криптоактивов, большую роль в этом вопросе играют ставки кредитования — за рубежом они составляют 5–8%, что несопоставимо с российскими реалиями. По мнению сооснователя 51ASIC Михаила Брежнева, «потенциально такое продукт интересен, особенно для крупных игроков с существенными резервами биткойна, однако в условиях высокой ключевой ставки и сильного рубля без существенного дисконта он рискует остается нишевым».

Ксения Дементьева, Андрей Ковалев