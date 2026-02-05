Банки готовятся принять криптозалоги
Совкомбанк запускает кредитование юрлиц под залог BTC
Совкомбанк запускает программу кредитования компаний под залог биткойна (BTC). До сих пор на рынке были единичные попытки выдачи таких кредитов, и пока дальше тестовых экспериментов банки идти не готовы. Впрочем, спрос на продукт высок: как только в сегменте появится законодательное регулирование, он может стать массовым, уверены эксперты.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Совкомбанк запускает кредитование юрлиц под залог биткойна (BTC), рассказали “Ъ” там. Кредит будет доступен любым юрлицам, соответствующим условиям банка. К ним относятся регистрация и ведение бизнеса в РФ не менее одного года, цифровая валюта должна находиться в официальном владении заемщика, отчетность за последний год должна быть сдана в ФНС, отсутствие просрочек по кредитам, налогам, пошлинам. Ставка по такой ссуде — ключевая ставка ЦБ + 7 п. п. (сейчас 23%), срок до двух лет, дисконт залога 50%. По словам комплаенс-директора Совкомбанка Марины Бурдоновой, с учетом текущих реалий последних дней, на фоне падающего BTC, продукт может быть особенно интересен. В октябре 2025 года курс биткойна обновил исторический максимум и превысил $125 тыс. После этого последовало несколько волн обвалов, и к февралю 2026 года стоимость биткойна снизилась почти в два раза и достигла минимумов апреля 2025 года (см. “Ъ” от 2 февраля). «Многие держатели биткойна предпочитают дождаться более благоприятного периода для продажи,— поясняет Марина Бурдонова.— И залог биткойна позволяет привлекать деньги на развитие бизнеса без вынужденной продажи актива».
72,1 тысячи долларов
достигала стоимость биткойна на мировом рынке 4 февраля 2026 года.
Совкомбанк не единственный игрок на банковском рынке, готовый кредитовать под залог криптовалюты. Пробовал себя в этом сегменте Сбер. В конце прошлого года банк провел пробную пилотную сделку по кредитованию майнера криптовалюты — АО «Интелион Дата». Обеспечением стала цифровая валюта, добытая самим майнером. «В ходе пилота проверялись технические аспекты безопасности цифровых активов как предмета залога,— уточнили в банке.— Эксперимент позволит нам разработать необходимую инфраструктуру для последующего расширения линейки кредитных продуктов». При этом там уверены, что практика кредитования под залог криптовалюты «может стать массовой после развития регулирования и внедрения необходимых инструментов».
В российском праве криптовалюта не считается средством платежа, однако относится к «иному имуществу», согласно статье 128 ГК РФ, а также статьям 1 и 14 закона №259-ФЗ. Это позволяет рассматривать BTC как допустимый объект обеспечения по договорным обязательствам.
Именно отсутствие регулирования заставляет банки осторожно относиться к кредитованию под залог криптовалюты. Ни один из остальных банков, входящих в топ-10, таких проектов не реализует. От комментариев там воздержались. При этом спрос на кредиты под залог криптовалюты есть, особенно со стороны майнеров (на начало февраля число зарегистрированных в реестре майнеров — около 1,5 тыс.). По словам директора Ассоциации промышленного майнинга Ивана Мелихова, интерес со стороны майнеров к кредитованию под залог криптовалюты в России высок, так как это позволит производителям валюты получать операционные средства без потери криптоактивов.
Однако такой инструмент кредитования является крайне высокорисковым из-за «экстремальной волатильности базового актива», предупреждает исполнительный директор и основатель NGE FARM Дмитрий Зуев. «Если в результате обвала котировок стоимость залога окажется ниже суммы кредита, банк будет вынужден требовать у клиента дополнительное обеспечение»,— объясняет исполнительный директор агентства Cartesius Игнат Лихунов. По мнению директора по коммуникациям биржи EXMO.me Михаила Смирнова, размер дисконта при расчете залога будет колебаться в районе 40–60%.
Существуют и инфраструктурные риски, связанные с возможной блокировкой активов.
«Санкционные режимы ЕС и США позволяют иностранным биржам и кастодианам ограничивать или прекращать обслуживание российских лиц, что фактически ведет к блокировке доступа к активу»,— констатирует юрист венчурной практики ASB Consulting Group Игорь Орешин. В то же время «передача в залог биткойна банку не означает его автоматическое опубличивание в качестве российского актива, подлежащего автоматической санкционной блокировке», указывает управляющий агентства Parallax Михаил Успенский. «При сохранении хотя бы элементарных правил безопасности и предосторожности вероятность связать российский банк с конкретной партией цифровых монет невелика»,— уверен эксперт.
Хотя мировая практика доказала востребованность кредитования под залог криптоактивов, большую роль в этом вопросе играют ставки кредитования — за рубежом они составляют 5–8%, что несопоставимо с российскими реалиями. По мнению сооснователя 51ASIC Михаила Брежнева, «потенциально такое продукт интересен, особенно для крупных игроков с существенными резервами биткойна, однако в условиях высокой ключевой ставки и сильного рубля без существенного дисконта он рискует остается нишевым».