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Коммерсантъ FM
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Корпоративные кредиты остаются на плаву

Почему бизнес продолжает кредитоваться, несмотря на высокие ставки

Компании продолжают брать кредиты, несмотря на высокие ставки. В сентябре банковский корпоративный портфель вырос на 2% (это более 1,5 трлн руб.) и превысил 84 трлн руб. Об этом говорится в обзоре Банка России, который изучили «Ведомости». За девять месяцев этого года корпоративный портфель банков вырос почти на 15%, это более 10 трлн руб. Год назад динамика была медленнее: девятимесячный рост превысил 8 трлн руб.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О чем говорит такая тенденция? Независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота считает, что у этого есть две основные причины: «В сегменте корпоративного кредитования преимущественно, если мы говорим про крупных и средних корпоративных клиентов, практически у всех плавающая процентная ставка. Она привязана, как правило, к индикаторам денежного рынка, в том числе к ключевой ставке Банка России. Таким образом, как только ставка начнет снижаться, скорее всего, это будет в следующем году, соответственно, будет снижаться и актуальная процентная ставка по кредитному договору.

Фактически благодаря этой плавающей ставке в корпоративном кредитном портфеле есть стабилизатор. Не нужно перекредитовываться или рефинансировать кредит, когда ставка будет снижаться.

Скорее всего, мы еще пика ставок не достигли, к концу 2024 года процентная ставка может быть 21% или даже выше. Центробанк подтвердил, что у него нет какого-то верхнего ограничителя. И это тоже стимулирует корпоративных клиентов кредитоваться, потому что в текущем моменте кредиты еще не самые дорогие. Интерес сохраняется благодаря сочетанию плавающей ставки и гибкости банков, которые идут навстречу клиентам, например, при повышении актуальной плавающей ставки они готовы сохранить тот же платеж и увеличить срок кредитования».

Некоторые компании действительно готовы кредитоваться и по высоким ставкам, однако общая тенденция скоро пойдет на спад, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова: «Скорее всего, нарастать закредитованность не будет, все-таки определенный потолок будет достигнут. Вместе с тем есть несколько направлений, где наблюдается хорошая динамика. Государство субсидирует и поддерживает развитие предпринимательства: туризм, общепит в отдельных сферах, там идет достаточно активное развитие.

Чем малому и среднему бизнесу грозит изменение условий кредитования

Несмотря на все эти ставки, бизнесу выгодно заниматься кредитованием, расширяться, вводить дополнительные мощности. В любом случае, конечно, плавающие ставки — это достаточно сложная история, потому что просчитать экономику, понять окончательную доходность с плавающей ставкой очень трудно. Мы настраиваем бизнес на то, что нужно спокойнее к этим вещам относиться».

В то же время средства на депозитах юрлиц растут третий месяц подряд, в сентябре темпы ускорились: они увеличились на 1 трлн руб. По данным ЦБ, это произошло в основном за счет увеличения рублевых остатков преимущественно у нефтегазовых компаний-экспортеров. Из-за высоких ставок, как отмечает “Ъ”, компании стремятся направить свободные средства на депозиты, а не инвестировать в производство.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

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