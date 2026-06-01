Компании нарастили кредитную активность

По данным ЦБ, в апреле 2026 года требования банков к компаниям выросли на 1,9 трлн руб., прибавив по сравнению с мартом 1,9% (и 12,8% в годовом сравнении) после умеренных 0,4% в предыдущем месяце. Ранее на основе данных о динамике денежных агрегатов аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» оценили прирост показателя в апреле к марту в 2,3 трлн руб. (с учетом сезонности и валютной переоценки).

Регулятор фиксирует прирост кредита по широкому кругу компаний, вынеся этот факт в заголовок своего сообщения о выходе нового обзора по банковскому сектору. Аналитики между тем не уверены в устойчивости такого роста. «Локальный это разовый всплеск после четырехмесячной "диеты" или более устойчивая история — оценить пока вряд ли возможно, но факт роста есть, и он будет требовать дополнительно внимания»,— фиксирует Егор Сусин из Газпромбанка.

По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, сделанным на основе данных ЦБ, корпоративное кредитование в рублях ускорялось и в марте, и в апреле (см. график). При этом связывать это со снижением ставок (в мае средние максимальные ставки в крупнейших банках снизились до 13%, что на полтора процентного пункта ниже ключевой ставки ЦБ и на один процентный пункт — инфляционных ожиданий населения) или со структурными потребностями экономики в заемных ресурсах аналитики не спешат. Они поясняют, что динамика корпоративного кредитования достаточно волатильна. «Заметная его часть — краткосрочный сегмент, который в значительной степени зависит от поступлений бюджетных средств или авансов компаниям, работающим с госсектором»,— отмечают в Райффайзенбанке. Например, ускорение в марте было вызвано именно кредитованием на срок менее полугода. «Не исключено, что в апреле эта тенденция сохранилась»,— предполагают аналитики. Между тем в ЦБ считают, что все еще значительные расходы бюджета в апреле даже сдерживали рост корпоративного кредитования.

Отметим, что определяемый по данным опросов компаний индекс условий кредитования продолжил расти — с –7 пунктов в марте до –3,8 пункта в апреле (до лучшего показателя с августа 2022 года). «Улучшение доступности кредитов на фоне данных о росте кредитования в апреле требует внимания. Причина — уже случившееся снижение ставки ЦБ и высокая доля кредитов по плавающим ставкам, что ускоряет трансмиссию ДКП в корпоративный сектор. Это, вероятно, будет влиять на выбор шага будущего снижения ставки»,— отмечает Дмитрий Полевой из «Астра УА».

Артем Чугунов