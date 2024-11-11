Регулятор повысил цену ликвидности

ЦБ заморозил один из механизмов, с помощью которого крупнейшие банки в последние месяцы выполняли норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ). Для этого регулятор изменил подход к выдаче кредитов под нерыночные активы. Как отмечают эксперты, теперь банкам будет сложнее соблюдать соответствующий норматив и им придется активнее привлекать средства на рынке. Но там наблюдается недостаток свободных средств, конкуренция за них еще больше обострится, и банки будут вынуждены поднимать ставки по депозитам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На прошлой неделе Банк России изменил подход к выдаче кредитов банкам под нерыночные активы, которыми в основном выступают портфели кредитов юрлицам. Теперь банки не могут получить кредиты от ЦБ под залог новых кредитов в рамках основного механизма, где они предоставлялись под процент, равный ключевой ставке плюс 1 п. п., а доступны только внутридневные кредиты, овернайт и в рамках дополнительного механизма со стоимостью ключевой ставки, увеличенной на 1,75 п. п. «Эта мера направлена на снижение стимулов к использованию операций денежно-кредитной политики для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности»,— говорится в сообщении регулятора.

Норматив краткосрочной ликвидности (Н27 для банка и Н26 для группы) должны соблюдать системно значимые кредитные организации (СЗКО). Для его соблюдения банк должен сформировать подушку из высоколиквидных активов и безотзывных кредитных линий (БКЛ) ЦБ, достаточных, чтобы компенсировать потенциальный отток средств со счетов в течение 30 дней. При этом отток средств счетов физлиц оценивается в 10% от их остатков на счетах, а со счетов юрлиц — в 40%. С начала кризиса 2022 года банкам было сделано послабление в исполнении этого норматива, но с 1 марта 2024 года СЗКО должны соблюдать норматив на уровне 100%.

Участники рынка отмечают, что сегодня у банков имеются серьезные проблемы с соблюдением норматива краткосрочной ликвидности. ЦБ, признавая эту проблему, в начале года выпустил консультативный доклад, в котором сообщил, что планирует разработать собственный вариант норматива, поскольку базельский вариант списка высоколиквидных активов не соответствует российской специфике. Однако российский НКЛ еще не принят. Чтобы соблюдать текущие требования по НКЛ, банки используют кредиты под залог нерыночных активов. С начала сентября объем обязательств банков перед ЦБ по этим кредитам постоянно превышает объем в 4 трлн руб., а обороты по основному и дополнительному механизму начиная с марта выросли с 18 трлн руб. до 51 трлн руб. в октябре.

Эксперты отмечают, что ЦБ своим шагом подтвердил наличие на рынке кризиса норматива краткосрочной ликвидности, с которым банки справлялись в том числе при помощи кредитов ЦБ под нерыночные активы. По словам главного экономиста Сбербанка Михаила Матовникова, этот инструмент хорош тем, что он в полном объеме привлеченных средств улучшает НКЛ. Он также отметил, что заморозка основного механизма заставит банки переориентироваться на дополнительный, что удорожает привлечение средств для выполнения НКЛ. «Но этим механизмом все равно будут пользоваться, потому что средств на рынке не хватает даже несмотря на то, что банки предлагают ставки, равные и даже выше ключевой, которые с учетом отчислений в ФОР и фонд АСВ увеличиваются еще минимум на 1 процентный пункт»,— уверен Михаил Матовников. «Возможно, банки опять большее внимание обратят на безотзывные кредитные линии Банка России, которые можно привлечь под ставку 1,5%, если НКЛ выполняется менее чем на 80%, но поскольку реальных денег банк в рамках БКЛ не получает, это плата добавляется к стоимости клиентских средств»,— говорит Михаил Матовников. В целом, по его словам, сейчас банки выполняют НКЛ за счет собственных высоколиквидных активов примерно на 65%, поэтому они будут использовать и БКЛ, и кредиты под нерыночные активы, что и будет повышать ставки по привлечению денег с рынка.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 25 октября: «Норматив краткосрочной ликвидности — это не инструмент борьбы с инфляцией. Тем не менее сейчас его применение может оказывать сдерживающее влияние на кредитную активность».

Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов также отмечает, что с выполнением НКЛ у некоторых крупнейших банков дела обстоят не так просто. «Все СЗКО будут выполнять НКЛ, но им еще предстоит построить оптимальный баланс между доходным размещением средств и поддержанием необходимой подушки ликвидности с одновременным удержанием целевой чистой процентной маржи»,— считает он. Управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин обращает внимание, что определенное давление на НКЛ может наблюдаться в системе, но это не говорит о кризисе ликвидности в целом, индикатором чего могут являться ставки межбанковского рынка, которые в настоящее время не достигают кризисных значений.

Максим Буйлов