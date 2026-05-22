Трудовые резервы

ЦБ РФ выявил ряд банков, в которых менеджеры занижают кредитные риски ради увеличения своих бонусов. Для борьбы с этой практикой Центробанк планирует ужесточить регулирование корпоративного кредитования. Эксперты считают, что в результате планируемых мер некоторые банки будут вынуждены отвлечь значительные объемы капитала под проблемные корпоративные кредиты.

Банк России выявил у ряда банков случаи занижения кредитных рисков и, соответственно, резервов, для того чтобы поднять бонусную базу топ-менеджеров. «Мы… видим отдельные случаи, когда не учитываются риски, потому что у менеджеров некоторых банков бонусы привязаны либо к чистой прибыли, либо к нормативам достаточности капитала»,— заявила 22 мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина на VIII съезде Ассоциации банков России.

Для того чтобы не происходило такого искусственного занижения резервов, Банк России во второй половине 2026 года собирается ограничить возможность применения экспертного суждения банков при оценке крупных проблемных кредитов. Кроме того, ЦБ со следующего года планирует запретить признание хорошим или средним финансовое состояние заемщика, если у него по определенным параметрам высокая долговая нагрузка.

По мнению госпожи Набиуллиной, эти меры будут страховкой от «пробонусного поведения» некоторых менеджеров, которое может привести к потере запаса капитала банков.

По итогам 2025 года, согласно отчетности по МСФО более чем двух десятков банков, рост вознаграждения топ-менеджеров (значительную часть которого составляют бонусы) зафиксировали лишь треть кредитных организаций. В ряде банков выплаты сократились в два раза (см. “Ъ” от 7 апреля). Согласно аналитическому обзору банковского сектора за первый квартал 2026 года, отчисления в резервы в первом квартале этого года по сравнению с четвертым кварталом прошлого года существенно снизились — на 218 млрд руб. (минус 30%). Банк России ожидает, что кредитные организации нарастят отчисления в резервы по компаниям с повышенной долговой нагрузкой и ранее накопленными проблемами. По оценке ЦБ, в первом квартале 2026 года проблемные кредиты ЮЛ (включая МСП) увеличились на 0,5 трлн руб., до 11,1 трлн руб. «Ситуация ухудшалась у небольших компаний из сферы строительства и управления недвижимостью, а также из торговой и промышленной отраслей, им стало сложнее справляться с долговой нагрузкой из-за роста издержек»,— говорится в обзоре.

Эксперты отмечают, что Банк России последовательно проводит мероприятия по снижению кредитных рисков в банковской системе. Управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин обращает внимание, что недостаточное резервирование и накопление проблемной задолженности без создания адекватных резервов несет очевидные потенциальные риски.

«Банк России опасается, что на фоне замедления экономического роста и наблюдаемых проблем в отдельных отраслях экономики ряд заемщиков столкнется с проблемами при обслуживании кредитов, что может негативно отразиться на бизнесе кредитных организаций»,— считает он.

По словам старшего директора по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Ксении Якушкиной, для банков планируемые ЦБ меры означают необходимость более консервативного подхода к резервированию и, как следствие, отвлечения большего объема капитала под отдельные проблемные кредиты.

При этом, учитывая текущий уровень надзора и осведомленность регулятора о заемщиках практически любого банка, вряд ли можно говорить о маскировке совсем невозвратных ссуд. «Скорее банки используют легальные инструменты (экспертное мнение, в частности) и стараются сэкономить на резервах по заемщикам, столкнувшимся с проблемами в бизнесе, и тем самым сохранить приемлемый уровень достаточности капитала для проведения активных операций, позволяющий показывать хороший финансовый результат»,— поясняет Константин Бородулин.

По мнению экспертов, говорить о том, что банки после введения инициатив резко сократят объем кредитования бизнеса, преждевременно. По словам господина Бородулина, «большинство из них обладает требуемым запасом по капиталу и может поэтапно формировать резервы по проблемным заемщикам, а финансовый результат остается высоким».

Максим Буйлов