Новак анонсировал программу кредитования для МСП с лимитом в 150 млрд рублей

С июля в России появится новая программа кредитования для малого и среднего предпринимательства (МСП) с общим лимитом до 150 млрд руб. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Ставка будет равна ключевой ставке Банка России.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вице-премьер добавил, что в России уже действуют льготные инвестиционные кредиты для МСП, в первую очередь для приоритетных отраслей. Среди важных направлений — обработка, гостиничный бизнес, информационные технологии, креативная индустрия. Кроме того, правительство помогает малому бизнесу решать проблему задержек оплаты со стороны крупного бизнеса. Благодаря такой поддержке, с начала года малому бизнесу выплатили около 60% задолженности во внесудебном порядке, уточнил господин Новак.

Александр Новак отметил количественные изменения в МСП. По его словам, сейчас в стране работают около 7 млн предпринимателей. «Это самое большое значение за последние десять лет, то есть за весь период ведения их реестра»,— сказал вице-премьер. Всего в этой области работают 19 млн человек.