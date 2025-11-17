Микробизнес дорос до платежей

В сентябре впервые за 2025 год снизилась просроченная задолженность у предприятий малого и микробизнеса (ММБ, включая ИП). Перелом объясняется снижением ключевой ставки, действующими льготами и адаптацией бизнеса к новым условиям. К концу года возможен небольшой рост просрочки в отдельных отраслях, но в среднем по сектору она останется небольшой, полагают эксперты.

Согласно данным БКИ «Объединенное кредитное бюро» (БКИ ОКБ), в сентябре 2025 года снизился уровень просроченной задолженности на срок 30–90 дней у ММБ. У микропредприятий пик просрочки в 4,7% в июле сменился снижением до 3,9% в сентябре (11,16 млрд руб.), у малых предприятий — с 1,7% в мае—августе до 1,5% в сентябре (12,43 млрд руб.), у ИП — с 3,9% в июле до 3,5% в сентябре (18,16 млрд руб.). Это первое снижение уровня просрочки за 2025 год, которое произошло сразу во всех сегментах ММБ. До этого с начала 2025 года наблюдался рост уровня просрочки.

Примечательно, что, по данным ЦБ, просрочка по корпоративному портфелю в целом, включая ММБ, в сентябре составила 2,9 трлн руб., показав рост на 1,8% к августу. При этом общая задолженность всех юридических лиц и ИП составила 80,8 трлн руб., увеличившись на 1,1% к прошлому месяцу. Снижение доли просрочки произошло практически при неизменном размере портфеля кредитов ММБ, свидетельствуют данные ОКБ.

Снижение уровня просроченной задолженности у ММБ связано с адаптацией бизнеса к новым условиям. «Компании перешли к более осторожной модели ведения бизнеса, фокусируясь на оптимизации расходов и сохранении устойчивости вместо расширения, что повышает дисциплину в расчетах и стимулирует своевременное исполнение кредитных обязательств»,— отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. На снижение просрочки также повлияло постепенное снижение ключевой ставки (была снижена ЦБ с рекордных 21% до 16,5% к ноябрю). Управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин считает, что за счет снижения ключевой ставки ряд банков могли немного пересмотреть свои риск-политики и более активно реструктуризировать долги. В свою очередь, некоторым категориям заемщиков уменьшение ключевой ставки позволило «снизить процентные расходы по уже реструктурированным кредитам, что уменьшило долю новых просрочек», отмечает Дмитрий Орехов. Константин Бородулин отмечает также влияние сезонного фактора: традиционно на конец лета приходится пик активности предприятий малого и микробизнеса в таких сферах, как торговля, туризм, ресторанный бизнес. «Часть выручки, полученная в высокий сезон, могла пойти на погашения долгов, в том числе просроченных»,— считает он.

Тенденция снижения просроченной задолженности в сегменте ИП, микро- и малых предприятий продолжается и в октябре. В ВТБ заявили, что улучшение связано со снижением процентных ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ, а также вступлением в силу с 1 октября 2025 года закона о кредитных каникулах (276-ФЗ), что позволило предпринимателям выровнять долговую нагрузку. Этот закон позволяет получить отсрочку платежей для самозанятых, микро-, малых и средних компаний по кредитам и займам, выданным с 1 марта 2024 года, в рамках установленной максимальной суммы.

На дальнейшую динамику просрочки продолжит влиять политика ЦБ в части процентных ставок. «В целом по сектору ММБ мы ожидаем, что со стабилизацией ключевой ставки возможно сохранение текущего уровня просрочки с незначительными колебаниями»,— отмечает Дмитрий Орехов. По мнению Константина Бородулина, в ноябре-декабре этого года можно ожидать умеренного роста объема просроченной задолженности. Помимо ключевой ставки на сектор будут влиять новые меры поддержки (кредитные каникулы, субсидии), адаптация бизнеса, а также изменения в модели кредитного поведения (акцент на реструктуризации и оптимизации долговой нагрузки), считает Дмитрий Орехов. По его мнению, ожидается сохранение риска роста просрочки в отдельных отраслях, в среднем по сектору к концу года уровень может составить 5–6%. Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин обращает внимание, что уровень просроченной задолженности не является критичным, а «вызревание» старых портфелей является контролируемым для банков. Уровни просрочки далеки от максимумов 2022 и тем более 2015 годов, а покрытие NPL резервами находится на комфортном уровне, добавляет он.

Елена Ванюшина