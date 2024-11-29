ЦБ указал бизнесу на полные карманы

Банк России добавил аргументов к дискуссии о том, насколько тяжело российскому бизнесу платить по кредитам, сильно подорожавшим из-за жесткой денежно-кредитной политики. Оценив показатели 80 крупнейших компаний из 13 отраслей по базовому и рисковому сценариям развития внешних условий и увеличения ставки, регулятор пришел к выводу, что у большинства заемщиков получаемой операционной прибыли вполне достаточно для выплаты процентных платежей по кредитам в 2024 и 2025 годах. Впрочем, «отдельные компании», признал ЦБ, «могут испытывать трудности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководство ЦБ уверено, что дирижирует ключевой ставкой во благо бизнеса (на фото — председатель Банка России Эльвира Набиуллина и ее заместитель Филипп Габуния)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Руководство ЦБ уверено, что дирижирует ключевой ставкой во благо бизнеса (на фото — председатель Банка России Эльвира Набиуллина и ее заместитель Филипп Габуния)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Центральный банк представил в пятницу свой «Обзор финансовой стабильности» (.pdf), в котором оценил риски и уязвимости основных секторов экономики. В нем регулятор, в частности, сообщил о проведенной оценке чувствительности компаний к ужесточению денежно-кредитных условий. Напомним, что используемая ЦБ тактика повышения ключевой ставки для снижения инфляции в последние месяцы порождала критические высказывания отдельных представителей крупного бизнеса и экспертов. Из последних таких публичных заявлений — прозвучавшие на этой неделе слова гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова об убыточности экспортных контрактов госкорпорации при нынешнем уровне ставки.

Оценивая общую финансовую ситуацию компаний на фоне ужесточения санкций и колебаний цен на сырье, ЦБ признает, что проблемы у отдельных компаний существуют, но отмечает, что в целом крупный бизнес вполне в состоянии обслуживать свои обязательства перед кредиторами.

Уровень долговой нагрузки по итогам первой половины 2024 года не изменился (отношение чистого долга к EBITDA составило 1,7). Впрочем, ЦБ при этом отмечает, что ситуация с прибылью в большинстве отраслей ухудшается — это происходит из-за роста себестоимости вследствие увеличения расходов на оплату труда, повышения тарифов инфраструктурных компаний, удорожания логистики и действия санкций. Рост стоимости обслуживания долга также приводит к сокращению прибыли, признает регулятор, но этот фактор, по его мнению, является ключевым только для компаний с высокой закредитованностью.

«Мы видим, что в целом ситуация в корпоративном секторе с точки зрения обслуживания долгов и кредитов является хорошей,— обнадежил на посвященной обзору пресс-конференции заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.— Уровень плохих долгов является низким, мы не фиксируем обращения за реструктуризациями, и в настоящий момент ситуация стабильная». Напомним, что, в отличие от розничного кредитования, корпоративное, несмотря на всю жесткость ДКП (в этом году ставка поднималась уже трижды, в итоге — с 16% до 21%), продолжает расти высокими темпами — на 1 октября портфель займов компаний вырос на 22% в годовом сравнении.

Оценивая непосредственное влияние ДКП на крупнейшие компании, регулятор прежде всего сообщает данные о величине роста их процентных расходов. В частности, если в 2023 году крупнейшие энергетические компании тратили порядка 22% прибыли на обслуживание долга, то по итогам первого полугодия 2024-го — 28%. В отраслях черной металлургии и горной добычи этот показатель в среднем вырос с 15% до 21%. «При этом компаниям из других ключевых отраслей пока удавалось нивелировать эффект от повышения процентных ставок за счет роста операционных показателей либо оптимизации затрат и даже улучшить свои финансовые результаты»,— оптимистично добавляет ЦБ. В частности, у «нефтегаза» по итогам полугодия чистая прибыль за последние 12 месяцев выросла в среднем на 43%, почти достигнув уровня 2022 года. В транспортной отрасли рост прибыли составил около 12% год к году, в цветной металлургии — 16,5%, у производителей удобрений и химикатов — почти 30%.

Фактически отвечая на претензии о «губительности» высоких ставок для бизнеса, регулятор провел анализ чувствительности компаний к ужесточению ДКП в двух сценариях: базовом (ставка до конца этого года в диапазоне 21–21,3%, в 2025 году — 17–20%) и рисковом (усиление санкций, ухудшение внешней ситуации и ставка в 22–25% в следующем году).

Оценка сделана по 80 крупнейшим предприятиям из 13 отраслей — их общая выручка за последний год составила 70,1 трлн руб., а совокупный долг на 30 июня — 35,9 трлн руб. (это 41% задолженности всего нефинансового сектора). Для расчетов ЦБ использовал показатель покрытия процентов по долгу операционной прибылью, который показывает способность компаний своевременно платить своим кредиторам. Допустимым является значение этого коэффициента более 1, оптимальным — более 3,014.

Расчеты ЦБ показали, что по итогам первого полугодия только у четверти компаний из выборки значение коэффициента за последние 12 месяцев были ниже комфортного уровня (менее 3).

У шести компаний — менее 1, и они в наибольшей степени подвержены кредитному риску и могут испытывать сложности с обслуживанием долга. В обоих сценариях в целом в 2024 году лишь у четырех компаний показатель процентной нагрузки снижается ниже комфортного уровня, и только у одной доходит до критического. По базовому сценарию в 2025 году количество проблемных компаний увеличится еще на три (но их долг — лишь 1% от общего в выборке). В рисковом сценарии количество крупнейших заемщиков с коэффициентом менее 3 увеличивается до трети от выборки, а число проблемных увеличивается еще на пять (1,6% всего долга выборки). «Таким образом, большая часть заемщиков имеют достаточный объем операционной прибыли для обслуживания процентных платежей по кредитам в 2024 и 2025 годах, однако отдельные компании могут испытывать трудности»,— делает в целом обнадеживающий вывод ЦБ.

Вадим Вислогузов