Долги набрали вес
Доля облигаций в привлеченных средствах составила рекордные 31%
Облигации заняли в структуре финансирования корпораций рекордные 31%, достигнув по объему портфеля к началу четвертого квартала 40 трлн руб. Компании привлекают более низкие доходности на публичном рынке, отсутствие ковенант и широкий круг инвесторов, включая частных лиц, которые с начала года инвестировали в долговые бумаги 1,6 трлн руб. В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее сокращение доли кредитного финансирования.
В 2026 году доля облигаций в структуре корпоративного фондирования впервые в истории превысила 31%, прибавив с начала года 1,5 п. п. Об этом свидетельствует обзор «Эксперт РА» (с ним ознакомился “Ъ”). Таким образом, был обновлен рекорд 2020 года, когда долговой рынок занимал долю в 30%, а в последующие годы она составляла 28–29%. По итогам первого полугодия объем корпоративного долга вырос на 4,5%, до 126 трлн руб. При этом портфель корпоративных кредитов увеличился лишь на 2,2%, до 86,8 трлн руб., тогда как объем долговых бумаг вырос почти на 10%, до 39 трлн руб. В июле-августе, несмотря на ускоренный рост кредитного портфеля до 90,15 трлн руб., облигации смогли удержать долю 31%. За два месяца объем корпоративных облигаций в обращении увеличился на 4%, до 40,15 трлн руб.
Причинами для более активного привлечения долгового финансирования на открытом рынке стало вступление в силу более строгих правил расчета показателя долговой нагрузки для кредитных организаций, считает директор отдела корпоративных рейтингов «Эксперт РА» Михаил Никонов.
С 1 марта 2026 года были повышены надбавки к коэффициентам риска по кредитам крупным компаниям — с 40% до 100% по новым кредитам, выданным заемщикам с повышенной долговой нагрузкой. «Потребности в финансировании или рефинансировании ряда эмитентов значительно выше кредитных возможностей или вообще могут быть удовлетворены только за счет рынка облигаций»,— отмечает начальник управления по работе на рынках долгового капитала Совкомбанка Александр Ковалев.
Опережающий рост рынка облигаций также связан с конкурентной стоимостью заимствований, которые даже для качественных эмитентов на несколько процентных пунктов ниже, чем кредитование в банке. Управляющий директор — начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров отмечает, что банковское кредитование зависит не только от ключевой ставки, но и от стоимости фондирования банков, требований к капиталу и лимитов на отдельных заемщиков. «Помимо стоимости публичный рынок привлекателен рядом возможностей — отсутствием обеспечения, ковенант и целевого использования заемных средств, гибкостью в выборе сроков и графика погашения, снижением зависимости от отдельных кредиторов»,— перечисляет эксперт. Снижают привлекательность кредитов в сравнении с облигациями и разные ставки налогов для кредитных организаций. «С купонов по облигациям банки платят 20% налога на прибыль, а с процентов по кредитам — 25%»,— указывает Александр Ковалев.
Частные инвесторы не первый год выступают одной из движущих сил на долговом рынке. Директор рынка облигаций Московской биржи Глеб Шевеленков отмечает, что за девять месяцев 2026 года инвестиции физлиц в облигации с учетом перераспределения первоначальных позиций андеррайтеров на вторичном рынке остались на уровне аналогичного периода 2025 года — 1,6 трлн руб. Их доля в суммарных инвестициях в корпоративные облигации составила 17,8% (рост на 0,7 п. п. по сравнению с прошлым годом). «С начала второго полугодия наблюдается постепенное снижение интереса к рынку частных инвесторов и смещение фокуса в сторону высококачественных облигаций»,— отмечает управляющий директор — начальник управления долгового капитала Альфа-банка Артем Стариков.
Причинами снизившейся в третьем квартале активности частных инвесторов стало ужесточение монетарной политики Банка России, что негативно сказалось на вторичном рынке.
В итоге инвесторы все чаще отдают предпочтение флоатерам, особенно эмитентов первого эшелона. Еще одной тенденцией последнего времени, как отмечает господин Стариков, стала тенденция к выпуску облигаций с фиксированной ставкой на срок около одного года.
Несмотря на паузу в понижении ключевой ставки и снижении активности корпоративных заемщиков (см. “Ъ” от 6 октября), облигации сохранят значимую роль в корпоративном финансировании. Как отмечает Эдуард Джабаров, до конца текущего года и в 2027 году долговой рынок будут поддерживать потребности компаний в рефинансировании и инвестициях, расширение инвесторской базы и стремление диверсифицировать источники капитала. На фоне ужесточения ДКП он не исключает того, что отдельные эмитенты могут перенести размещения или воспользоваться кредитными линиями, но массового перехода к банковским кредитам не ждет.