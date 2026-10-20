Долги набрали вес

В 2026 году доля облигаций в структуре корпоративного фондирования впервые в истории превысила 31%, прибавив с начала года 1,5 п. п. Об этом свидетельствует обзор «Эксперт РА» (с ним ознакомился “Ъ”). Таким образом, был обновлен рекорд 2020 года, когда долговой рынок занимал долю в 30%, а в последующие годы она составляла 28–29%. По итогам первого полугодия объем корпоративного долга вырос на 4,5%, до 126 трлн руб. При этом портфель корпоративных кредитов увеличился лишь на 2,2%, до 86,8 трлн руб., тогда как объем долговых бумаг вырос почти на 10%, до 39 трлн руб. В июле-августе, несмотря на ускоренный рост кредитного портфеля до 90,15 трлн руб., облигации смогли удержать долю 31%. За два месяца объем корпоративных облигаций в обращении увеличился на 4%, до 40,15 трлн руб.