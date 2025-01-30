Кредитование бизнеса убавят надбавками

Несмотря на высокие ставки и меры сдерживания кредитования, рост объемов корпоративного портфеля в 2024 году по темпам лишь немного проиграл показателю предшествующего года. На этом фоне регулятор анонсировал введение макропруденциальных надбавок для корпоративных кредитов, чтобы охладить выдачу заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Из-за жесткой денежно-кредитной политики ЦБ эксперты прогнозируют в этом году снижение темпов роста кредитования юрлиц и меньшую прибыль банковского сектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно данным Банка России, опубликованным 30 января, рост корпоративных кредитов за 2024 год составил 17,9%, что несколько ниже рекордного роста 2023 года (20,7%), но заметно выше результатов 2022 года (14%) и 2021 года (11%). По данным ЦБ, в декабре 2024 года корпоративный кредитный портфель даже сократился на 100 млрд руб. (0,2%) после роста в ноябре на 700 млрд руб. (0,8%). Это сокращение регулятор объясняет погашением или урегулированием старых валютных кредитов (в эквиваленте на 900 млрд руб.). При этом рублевые кредиты в декабре выросли на 700 млрд руб., но этот рост оказался медленнее, чем в ноябре,— 1% против 1,5%.

Вместе с тем на брифинге, посвященном итогам 2024 года, директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов заявил, что принято решение о введении в этом году макропруденциальных надбавок по корпоративным кредитам и облигациям компаний с высокой долговой нагрузкой. В ЦБ считают, что в большинстве отраслей компании достаточно прибыльны и могут обслуживать кредиты по высоким ставкам, хотя отдельные юрлица с высокой долговой нагрузкой могут испытывать трудности. Этот инструмент уже действует в отношении закредитованных физлиц.

Александр Данилов, директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ, на брифинге 30 января: Мы, когда принимаем решение вводить регулирование, естественно, смотрим на то, какой остается у банков потенциал по кредитованию, чтобы не было кредитного сжатия.

По оценке ЦБ, из прибыли банков за 2024 год в размере 3,8 трлн руб. только 1,8 трлн руб. может пойти в регулятивный капитал, что позволит увеличить кредитование на 14,4 трлн руб. Прогноз по прибыли за 2025 год Александр Данилов пообещал озвучить позже, однако, по мнению экспертов, она будет ниже, чем в прошлом году. Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов оценивает ее в 2,6–3 трлн руб. К сдерживающим факторам он относит «снижение темпов кредитования на фоне сокращения платежеспособной части спроса и ужесточения регулирования, рост потерь по кредитному риску и увеличение уровня резервирования, дорогое фондирование».

Что касается макропруденциальных надбавок в корпоративном кредитовании, то эксперты ожидают их внедрения уже в первой половине года.

Директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова отмечает, что Банк России планировал ввести эти меры, поскольку более половины прироста корпоративного портфеля в 2024 году приходится на крупные компании, спрос которых на кредиты менее чувствителен к повышению процентных ставок.

По оценкам аналитиков, рост корпоративного кредитования в этом году замедлится и составит 8–15%. Директор департамента розничного бизнеса Цифра-банка Юрий Эйдинов к ограничивающим факторам относит в первую очередь жесткую ДКП и ожидания, что ключевая ставка будет оставаться высокой на протяжении всего 2025 года, «соответственно, многие направления бизнеса будут пересматривать свои инвестиционные программы в сторону сокращения». Кроме того, начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин отмечает, что ставки «по новому фондированию и кредитам стали значимо превышать ключевую ставку во многом из-за ужесточения банковского регулирования и необходимости выполнять норматив краткосрочной ликвидности». Помимо этого, у компаний, которые брали кредиты по плавающим ставкам, «выросла стоимость обслуживания долга, что ограничивает их в возможности наращивания долговой нагрузки», отмечает эксперт.

Тем не менее спрос на кредитные ресурсы сохраняется. Темпы прироста кредитного портфеля в банковском секторе «останутся двузначными на фоне сохранения экономического роста (ожидаем прирост ВВП на 1,5% против примерно 4% в 2024 году) и дальнейшей трансформации экономики», считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. В частности, программы господдержки отдельных секторов экономики будут фактором, способствующим росту кредитного портфеля у компаний-заемщиков из этих секторов, считает Юрий Эйдинов.

Максим Буйлов, Ольга Базутова