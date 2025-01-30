Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кредитование бизнеса убавят надбавками

ЦБ принимает меры против слишком быстрого роста сегмента

Несмотря на высокие ставки и меры сдерживания кредитования, рост объемов корпоративного портфеля в 2024 году по темпам лишь немного проиграл показателю предшествующего года. На этом фоне регулятор анонсировал введение макропруденциальных надбавок для корпоративных кредитов, чтобы охладить выдачу заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Из-за жесткой денежно-кредитной политики ЦБ эксперты прогнозируют в этом году снижение темпов роста кредитования юрлиц и меньшую прибыль банковского сектора.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно данным Банка России, опубликованным 30 января, рост корпоративных кредитов за 2024 год составил 17,9%, что несколько ниже рекордного роста 2023 года (20,7%), но заметно выше результатов 2022 года (14%) и 2021 года (11%). По данным ЦБ, в декабре 2024 года корпоративный кредитный портфель даже сократился на 100 млрд руб. (0,2%) после роста в ноябре на 700 млрд руб. (0,8%). Это сокращение регулятор объясняет погашением или урегулированием старых валютных кредитов (в эквиваленте на 900 млрд руб.). При этом рублевые кредиты в декабре выросли на 700 млрд руб., но этот рост оказался медленнее, чем в ноябре,— 1% против 1,5%.

Вместе с тем на брифинге, посвященном итогам 2024 года, директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов заявил, что принято решение о введении в этом году макропруденциальных надбавок по корпоративным кредитам и облигациям компаний с высокой долговой нагрузкой. В ЦБ считают, что в большинстве отраслей компании достаточно прибыльны и могут обслуживать кредиты по высоким ставкам, хотя отдельные юрлица с высокой долговой нагрузкой могут испытывать трудности. Этот инструмент уже действует в отношении закредитованных физлиц.

Александр Данилов, директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ, на брифинге 30 января:

Мы, когда принимаем решение вводить регулирование, естественно, смотрим на то, какой остается у банков потенциал по кредитованию, чтобы не было кредитного сжатия.

По оценке ЦБ, из прибыли банков за 2024 год в размере 3,8 трлн руб. только 1,8 трлн руб. может пойти в регулятивный капитал, что позволит увеличить кредитование на 14,4 трлн руб. Прогноз по прибыли за 2025 год Александр Данилов пообещал озвучить позже, однако, по мнению экспертов, она будет ниже, чем в прошлом году. Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов оценивает ее в 2,6–3 трлн руб. К сдерживающим факторам он относит «снижение темпов кредитования на фоне сокращения платежеспособной части спроса и ужесточения регулирования, рост потерь по кредитному риску и увеличение уровня резервирования, дорогое фондирование».

Что касается макропруденциальных надбавок в корпоративном кредитовании, то эксперты ожидают их внедрения уже в первой половине года.

Директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова отмечает, что Банк России планировал ввести эти меры, поскольку более половины прироста корпоративного портфеля в 2024 году приходится на крупные компании, спрос которых на кредиты менее чувствителен к повышению процентных ставок.

Банкиры ждут более четких действий ЦБ

По оценкам аналитиков, рост корпоративного кредитования в этом году замедлится и составит 8–15%. Директор департамента розничного бизнеса Цифра-банка Юрий Эйдинов к ограничивающим факторам относит в первую очередь жесткую ДКП и ожидания, что ключевая ставка будет оставаться высокой на протяжении всего 2025 года, «соответственно, многие направления бизнеса будут пересматривать свои инвестиционные программы в сторону сокращения». Кроме того, начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин отмечает, что ставки «по новому фондированию и кредитам стали значимо превышать ключевую ставку во многом из-за ужесточения банковского регулирования и необходимости выполнять норматив краткосрочной ликвидности». Помимо этого, у компаний, которые брали кредиты по плавающим ставкам, «выросла стоимость обслуживания долга, что ограничивает их в возможности наращивания долговой нагрузки», отмечает эксперт.

Тем не менее спрос на кредитные ресурсы сохраняется. Темпы прироста кредитного портфеля в банковском секторе «останутся двузначными на фоне сохранения экономического роста (ожидаем прирост ВВП на 1,5% против примерно 4% в 2024 году) и дальнейшей трансформации экономики», считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. В частности, программы господдержки отдельных секторов экономики будут фактором, способствующим росту кредитного портфеля у компаний-заемщиков из этих секторов, считает Юрий Эйдинов.

Максим Буйлов, Ольга Базутова

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...