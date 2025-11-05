Прибыль теряется в долгах

Долговая нагрузка на бизнес достигла максимума. В конце сентября компании отдавали более 36% прибыли на обслуживание займов, подсчитали в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Это стало новым историческим рекордом. За год показатель вырос почти на десять процентных пунктов. Согласно отчету, самые большие долги у компаний в строительной сфере: их общий чистый долг превышает прибыль почти в шесть раз. Также особо высокую нагрузку зафиксировали в деревообработке, автопроме, коммерческих услугах и судостроении. При этом в фармацевтике, производстве кожаных и текстильных изделий долги удается покрывать прибылью.

По данным ЦБ, за первое полугодие 2025-го совокупный корпоративный долг достиг 122 трлн руб. Общая предпринимательская атмосфера уже вызывает серьезные опасения, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев: «Есть общий контекст. Во-первых, подорожание кредитов. Ключевая ставка — это ориентир для коммерческих банков. С ее ростом до высоких значений резко выросли процентные ставки по новым и уже действующим кредитам, если там ставка была плавающая. Во-вторых, снижение покупательной способности. Дорогие кредиты сдерживают потребительский спрос. Это приводит к снижению выручки бизнеса и усложняет обслуживание долгов. В-третьих, давление на бюджет компаний: большая часть прибыли уходит не на развитие, а на выплату процентов по кредитам.

В отличие от показателя процентной нагрузки, интегральный уровень корпоративного долга довольно низкий. Он ниже, чем на развитых и многих развивающихся рынках. То есть проблема не в общем объеме долга, а в его стоимости. Нормальный уровень долговой нагрузки для компаний в соотношении долг/EBITDA — ниже 3-4. И показатель в 36% от прибыли, которые уходят на обслуживание долга, это, конечно, очень высокий показатель.

Бизнесу, во-первых, следует рефинансировать и реструктуризировать кредиты. Можно пытаться рефинансировать действующие займы на более выгодных условиях, переводить их с плавающей ставки на фиксированную, пролонгировать срок кредита для снижения ежемесячных платежей. Можно оптимизировать расходы, искать новые доходы, диверсифицироваться, расширять линейку продуктов, управлять ликвидностью. То есть свободные средства сразу размещать в краткосрочные инструменты с высокой доходностью (ОФЗ, депозиты, овернайты, сделки РЕПО) и, конечно, хеджировать процентные риски через свопы и опционы. Можно вместо банковских кредитов рассматривать госпрограммы поддержки, лизинг, краудфандинговые платформы, то есть варианты есть».

В Минэкономразвития тоже фиксируют рост долговой нагрузки в большинстве отраслей, но связывают это в том числе и с привлечением инвестиций в основной капитал бизнеса. Вложения туда за первое полугодие выросли на 12%. Однако вряд ли это можно считать значительным фактором наращивания долгов, полагает главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин: «Необходимо заметное снижение ключевой ставки, потому что она у нас высокая не только в номинальном выражении, но и в реальном выражении находится на одном из самых высоких уровней в мире. Мы давно уже видим по статистике, что у компаний прибыль снижается на фоне роста издержек, в ряде отраслей сокращается производство, одновременно растут расходы, повышаются тарифы, налоги. Все это, конечно, сказывается на финансовом результате.

Росстат говорит о том, что финансовые результаты сальдированы заметно хуже, чем в прошлом году, поэтому действительно компаниям очень непросто. Растет число убыточных компаний. И, скорее всего, ситуация будет и дальше ухудшаться. Это, конечно, не означает, что нас ждет какая-то кризисная ситуация в банках, но с прибылью в ближайшие год-два, наверное, все будет гораздо хуже. Минэкономразвития прогнозирует, что в следующем году у нас произойдет спад инвестиций, пусть и небольшой. Инвестиционная активность замедляется в том числе потому, что часть проектов все-таки выгоднее не бросить на середине, а доделать, несмотря на крайне высокий уровень ставок. Но новые проекты практически не инициируются.

Это все, конечно, проблема. Есть много оснований полагать, что заметная часть компаний вынуждена привлекать долговые обязательства не для финансирования инвестиций, а для рефинансирования существующего долга и для даже выплаты процентов по нему. Долг наращивается сам по себе просто потому, что крайне высокая процентная ставка и расплачиваться в условиях снижения прибыльности по этим обязательствам крайне сложно. Многие надеются дотянуть до нормализации денежно-кредитной политики».

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования назвал инвестиционную активность в России стагнирующей и предсказал ее дальнейшее снижение.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова