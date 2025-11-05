Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прибыль теряется в долгах

Как бизнес может справиться с ростом кредитной нагрузки

Долговая нагрузка на бизнес достигла максимума. В конце сентября компании отдавали более 36% прибыли на обслуживание займов, подсчитали в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Это стало новым историческим рекордом. За год показатель вырос почти на десять процентных пунктов. Согласно отчету, самые большие долги у компаний в строительной сфере: их общий чистый долг превышает прибыль почти в шесть раз. Также особо высокую нагрузку зафиксировали в деревообработке, автопроме, коммерческих услугах и судостроении. При этом в фармацевтике, производстве кожаных и текстильных изделий долги удается покрывать прибылью.

По данным ЦБ, за первое полугодие 2025-го совокупный корпоративный долг достиг 122 трлн руб. Общая предпринимательская атмосфера уже вызывает серьезные опасения, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев: «Есть общий контекст. Во-первых, подорожание кредитов. Ключевая ставка — это ориентир для коммерческих банков. С ее ростом до высоких значений резко выросли процентные ставки по новым и уже действующим кредитам, если там ставка была плавающая. Во-вторых, снижение покупательной способности. Дорогие кредиты сдерживают потребительский спрос. Это приводит к снижению выручки бизнеса и усложняет обслуживание долгов. В-третьих, давление на бюджет компаний: большая часть прибыли уходит не на развитие, а на выплату процентов по кредитам.

В отличие от показателя процентной нагрузки, интегральный уровень корпоративного долга довольно низкий. Он ниже, чем на развитых и многих развивающихся рынках. То есть проблема не в общем объеме долга, а в его стоимости. Нормальный уровень долговой нагрузки для компаний в соотношении долг/EBITDA — ниже 3-4. И показатель в 36% от прибыли, которые уходят на обслуживание долга, это, конечно, очень высокий показатель.

Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 16,5%

Бизнесу, во-первых, следует рефинансировать и реструктуризировать кредиты. Можно пытаться рефинансировать действующие займы на более выгодных условиях, переводить их с плавающей ставки на фиксированную, пролонгировать срок кредита для снижения ежемесячных платежей. Можно оптимизировать расходы, искать новые доходы, диверсифицироваться, расширять линейку продуктов, управлять ликвидностью. То есть свободные средства сразу размещать в краткосрочные инструменты с высокой доходностью (ОФЗ, депозиты, овернайты, сделки РЕПО) и, конечно, хеджировать процентные риски через свопы и опционы. Можно вместо банковских кредитов рассматривать госпрограммы поддержки, лизинг, краудфандинговые платформы, то есть варианты есть».

В Минэкономразвития тоже фиксируют рост долговой нагрузки в большинстве отраслей, но связывают это в том числе и с привлечением инвестиций в основной капитал бизнеса. Вложения туда за первое полугодие выросли на 12%. Однако вряд ли это можно считать значительным фактором наращивания долгов, полагает главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин: «Необходимо заметное снижение ключевой ставки, потому что она у нас высокая не только в номинальном выражении, но и в реальном выражении находится на одном из самых высоких уровней в мире. Мы давно уже видим по статистике, что у компаний прибыль снижается на фоне роста издержек, в ряде отраслей сокращается производство, одновременно растут расходы, повышаются тарифы, налоги. Все это, конечно, сказывается на финансовом результате.

Росстат говорит о том, что финансовые результаты сальдированы заметно хуже, чем в прошлом году, поэтому действительно компаниям очень непросто. Растет число убыточных компаний. И, скорее всего, ситуация будет и дальше ухудшаться. Это, конечно, не означает, что нас ждет какая-то кризисная ситуация в банках, но с прибылью в ближайшие год-два, наверное, все будет гораздо хуже. Минэкономразвития прогнозирует, что в следующем году у нас произойдет спад инвестиций, пусть и небольшой. Инвестиционная активность замедляется в том числе потому, что часть проектов все-таки выгоднее не бросить на середине, а доделать, несмотря на крайне высокий уровень ставок. Но новые проекты практически не инициируются.

Банк России ужесточает требования к розничным и корпоративным заемщикам

Это все, конечно, проблема. Есть много оснований полагать, что заметная часть компаний вынуждена привлекать долговые обязательства не для финансирования инвестиций, а для рефинансирования существующего долга и для даже выплаты процентов по нему. Долг наращивается сам по себе просто потому, что крайне высокая процентная ставка и расплачиваться в условиях снижения прибыльности по этим обязательствам крайне сложно. Многие надеются дотянуть до нормализации денежно-кредитной политики».

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования назвал инвестиционную активность в России стагнирующей и предсказал ее дальнейшее снижение.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова

Новости компаний Все