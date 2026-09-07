В долгу у капитала

С началом осени банки активизировали выпуск субординированных облигаций. В ближайшие две недели на рынок выйдут Т-Банк и банк «Дом.РФ», а до конца года к ним присоединится ПСБ. Эксперты считают, что сейчас удачное время для выпуска таких инструментов из-за повышенного спроса на корпоративные заимствования, и прежде всего с плавающей ставкой. Подобные заимствования довольно дорогие для банков, однако они спешат из-за планов ЦБ ужесточить требования к таким инструментам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

7 сентября Т-Банк сообщил о размещении выпуска семилетних субординированных облигаций объемом не менее 5 млрд руб. до конца недели. На следующей неделе собирать заявки на суборды объемом 20 млрд руб. планирует банк «Дом.РФ». Кроме того, ПСБ до конца 2026 года собирается разместить субординированные облигации на 10 млрд руб. в рамках плана выпуска на 40 млрд руб.

Во всех случаях номинал облигаций составит 100 млн руб., а сами ценные бумаги будут предназначены только для квалифицированных инвесторов.

При этом ставка по итогам размещений не превысит значение ключевой ставки (КС), увеличенной на 400 б. п. «Средства от размещения планируется включить в дополнительный капитал и направить на дальнейший рост кредитного портфеля и развитие новых направлений бизнеса»,— заявили в Т-Банке.

Ранее в этом году разместили субординированные бонды Альфа-банк (два выпуска на 11,2 млрд руб.) и ББР-банк (один выпуск на 3,4 млрд руб.). В июне была завершена замена («рублификация») трех выпусков субординированных облигаций ВТБ на общую сумму около $1,6 млрд. В начале июля в кулуарах Финансового конгресса Банка России зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов сообщал, что рассматривается возможность выпуска субординированных облигаций после проведения запланированной ЦБ реформы таких инструментов.

Однако, по его словам, «прямо сейчас это точно неинтересно, потому что уровень ставок сейчас запретительный для таких инструментов, заранее давать такую доходность может только банк, который находится в очень критичной ситуации по капиталу, это точно нас не касается» (цитата по «Интерфаксу»). В результате реформы субординированных инструментов банки смогут предлагать по ним повышенную процентную ставку, равную ключевой, увеличенной на 10 п. п., и ряд других изменений (см. “Ъ” от 22 июня).

Тарас Скворцов, финансовый директор Сбербанка, 1 июля: «Уровень ставок сейчас запретительный для таких инструментов (субординированных облигаций.— “Ъ”), заранее давать такую доходность может только банк, который находится в очень критичной ситуации по капиталу».

Эксперты отмечают, что размещение субординированного долга в текущих условиях позволяет банку увеличить капитал второго уровня без размытия долей нынешних акционеров. Как оценивает начальник отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин, при ROE группы «Т-Технологии» около 27% и торговле ее ценных бумаг ниже капитала (P/B ~0,87x) «размещать акции — значит разрушать стоимость». В таких условиях размещать субординированные облигации даже со ставкой КС+400 б. п. «стоит дешевле, чем возврат на капитал, который банк с этих денег зарабатывает».

Кроме того, младший управляющий директор рейтинговой службы НРА Павел Жолобов обращает внимание, что выбор инструмента с плавающей ставкой снижает процентный риск эмитента. «Конъюнктура для частных инвесторов с высокой квалификацией сейчас приемлемая, так как спрос на флоатеры повышен на фоне ожиданий сохранения жесткой денежно-кредитной политики, однако нельзя не признать, что цена такого капитала для банка высока»,— указывает он. По словам Александра Дорожкина, консенсус экспертов склоняется к тому, что 11 сентября ЦБ возьмет паузу в снижении ключевой ставки «на фоне ускорения инфляции, топливного кризиса, ослабления рубля и бюджетных расходов».

Аналитики считают, что сейчас вполне удачный момент для размещения субординированных облигаций банков.

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов отмечает, что спрос на корпоративные облигации остается высоким, так, по данным Банка России, только в июле физлица купили корпоративных облигаций на 90 млрд руб. нетто, а спреды корпоративных бумаг к ОФЗ в июле сужались. «При этом флоатер сейчас выглядит удобнее длинной облигации с фиксированным купоном, поскольку инвестор меньше зависит от изменения процентных ставок»,— говорит он. Кроме того, по словам господина Дорожкина, Банк России может в скором времени ужесточить требования для банков в части выпуска субордов, в том числе увеличить риск-вес, «поэтому банки спешат успеть разместиться на старых условиях».

Однако такое фондирование для кредитных организаций получается достаточно дорогим. По оценке Владимира Чернова, в частности, для Т-Банка «спред по итогам букбилдинга может сложиться в диапазоне 350–400 б. п., то есть стартовая доходность будет находиться в районе 17,5–18% годовых». Как считает Александр Дорожкин, «при переподписке спред сожмут до 350–375 б. п.».

Максим Буйлов, Виталий Гайдаев