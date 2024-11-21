Бизнесу замедляют кредиты

ЦБ намерен ужесточить регулирование корпоративного кредитования, новые меры должны ограничить банки в выдаче заемных средств закредитованным компаниям. Более половины прироста корпоративного портфеля в 2024 году приходится на крупные компании, чей спрос на кредиты менее чувствителен к повышению процентных ставок, что увеличивает риски закредитованности, полагают в ЦБ. В сочетании с уже принятыми мерами такое регулирование может быть избыточным, уверены эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Банк России будет устанавливать для банков резервные надбавки по новым кредитам и облигациям крупных корпоративных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, говорится в проекте указания ЦБ (.pdf), опубликованном 21 ноября. Крупными будут считаться заемщики, консолидированный долг которых превышает 2% от капитала банковского сектора. К компаниям с повышенной долговой нагрузкой предполагается относить тех заемщиков, у которых коэффициент покрытия процентов операционной прибылью составляет менее 3. Надбавки будут применяться, если выполняются оба критерия и совокупная задолженность заемщика и связанных с ним лиц перед банком превышает 100 млрд руб.

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, 19 ноября (цитата по «Интерфаксу»): «В корпоративном кредитовании до настоящего момента никакого замедления не просматривается».

Быстрые темпы роста корпоративного кредитного портфеля банков, которые превышают 20% в годовом выражении, вызывают беспокойство у ЦБ, так как могут нести риски чрезмерной долговой нагрузки компаний. Более половины прироста корпоративного портфеля в 2024 году приходится на крупные компании, чей спрос на кредиты менее чувствителен к повышению процентных ставок, что может привести к росту закредитованности, отмечается в материалах ЦБ. Меры начнут действовать в первом полугодии следующего года.

По данным ЦБ, по итогам второго квартала 2024 года кредитный портфель юрлиц (включая МСБ и госкомпании), составил 79 трлн руб., показав прирост на 5% к первому кварталу. Стоимость риска по корпоративным кредитам выросла по итогам полугодия до 0,5% с 0,2% в первом квартале. Объем проблемных кредитов (включая реструктурированные), не покрытых резервами или качественным залогом, составил 3,1 трлн руб.

«Предприятия поддерживают высокий спрос на заемные средства практически при любой стоимости фондирования, потому что им необходимо рефинансировать долги, аккумулированные в предшествующие годы, чтобы не сворачивать масштаб деятельности, а также финансировать новые проекты,— поясняет управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.— Банки же продолжат активно их кредитовать, в том числе и за счет того, что жесткая ДКП сильно ограничивает розничное кредитование».

Новые меры могут привести к замедлению роста экономики, полагают эксперты.

«Ограничения могут распространиться на кредиты компаниям из области инфраструктурного строительства и девелопмента, энергетического и добывающего секторов, где присутствуют масштабные проекты и долгий срок окупаемости,— отмечает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев.— Это также и транспортные, и логистические проекты».

«В случае принятия указанных надбавок корпоративные заемщики будут вынуждены сокращать потребность в оборотном капитале через удлинение сроков отсрочки оплаты поставщикам и сокращение срока взыскания дебиторской задолженности либо искать альтернативные пути фондирования»,— говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Такими альтернативами могут стать факторинг, лизинг, краудфандинг, выход на биржу, перечисляет руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова. Решением для крупнейших компаний может быть синдицированный кредит, предполагает она. Они смогут привлекать новые средства на CAPEX и рефинансировать текущий долг путем выпуска облигаций, а не привлечения кредита, заключает старший аналитик инвестиционного банка Aspring Capital Степан Горбунов.

Полина Трифонова, Ксения Дементьева