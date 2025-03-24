Бизнес рассчитывает на отсрочку

Бизнес предложил смягчить условия кредитных каникул для малых и средних предприятий. Поправки к законопроекту подготовила «Опора России», с ними ознакомился Forbes. Организация хочет добиться, чтобы на отсрочку могли претендовать получатели льготных ссуд, а процентная нагрузка в это время не росла. Законопроект о кредитных каникулах МСП и самозанятых внесли в Госдуму в июле 2024 года. Документ дает право предпринимателям брать отсрочку на полгода раз в пять лет по заявлению заемщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сейчас предпринимателям необходимы послабления, иначе многие из них окажутся на грани банкротства, считает гендиректор юридической компании «Юрвиста», владелец сети кофеен и отеля в Москве Алексей Петропольский: «Кредитная ставка у всех разная, по льготным кредитам она тоже варьируется от 3% до 20%, что также является льготой. Конечно, у малого бизнеса сейчас непростые времена, и многие допускают и просрочки по кредитам, и фактически не могут выплатить тело, пользуются теми самыми кредитными каникулами.

Но надо сказать, что это в кавычках каникулы, потому что фактически ты, не платя деньги, копишь процентную ставку. Такое право у банков есть.

Сама субсидия на ставку выдается профильными ведомствами в зависимости от того, по какой льготе вы идете. И банк имеет право в одностороннем порядке донасчитывать вам проценты независимо от того, пользуетесь ли вы этой льготой, позволяет ли то ведомство, которое эту льготу дает для банка, компенсировать эту ставку или нет. Ну и, конечно, подавляющее большинство банков эти каникулы делает платными. То есть предприниматель, допустим, должен 1 млн руб., он перестает платить тело в течение полугода, но все это время тело накапливается процентами, которые фактически за эту отсрочку образовались. И выходя на новый платеж через полгода, он понимает, что либо платеж вырос, либо срок кредита увеличился, что, конечно, загоняет предпринимателей в кабалу».

Согласно законопроекту, максимальный размер кредита, по которому будут доступны каникулы, варьируется от 10 млн руб. до 1 млрд руб. в зависимости от размера бизнеса. Во время отсрочки заемщики будут гасить только проценты. Они начисляются по ставке, предусмотренной договором, за исключением некоторых случаев.

Банки, вероятно, тоже будут заинтересованы в том, чтобы малые и средние предприятия не допускали просрочки платежей по кредитам, отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова: «К сожалению, очень много компаний, которые брали кредиты под другие проценты и рассчитывали инвестиционные проекты, у многих кредиты привязаны к ставке Центробанка. И мы с вами понимаем, что происходит, когда ставка удерживает столько времени такую величину. Соответственно, кредиты были пересчитаны.

Экономическая модель однозначно становится убыточной. Поэтому здесь, конечно, важно дать им возможность какое-то количество времени продержаться, пересчитать модель. Банкиры очень многие как раз понимают, что есть компании, которые вложили деньги в оборудование, в развитие, в дополнительные мощности, и если их сейчас просто придушить и довести до банкротства, никто не выиграет.

Вместо потенциально успешных предприятий, которые наполняют наш рынок, мы можем получить просто груду оборудования, которую потом некуда будет девать».

25 марта Госдума рассмотрит законопроект о кредитных каникулах для малых и средних предприятий в первом чтении. Об этом Forbes сообщил председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Второе и третье чтения ожидаются до конца весенней сессии.

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Елена Иванова