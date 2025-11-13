Корпоративной просрочке что-то всплеснулось

Задолженность по корпоративным кредитам в иностранной валюте показала рост почти на 30% по итогам сентября. В условиях сжатия валютного кредитного портфеля доля просроченной задолженности становится очень волатильным показателем, отмечают эксперты. Они объясняют сентябрьский всплеск локальными факторами, хотя и не исключают более плавного роста просрочки в среднесрочной перспективе.

Согласно данным ЦБ, в сентябре резко вырос объем просроченных корпоративных кредитов в валюте — с 77,4 млрд до 99,6 млрд руб., притом что весь год этот показатель не выходил из диапазона 80–85 млрд руб. Доля валютных кредитов в банковской системе продолжает постепенно снижаться — с 10,2% на 1 января 2025 года до 8,9% на 1 октября 2025 года. «Поэтому просроченная задолженность даже одного заемщика из сегмента крупного бизнеса может в значительной степени влиять на динамику этого показателя»,— пояснил “Ъ” управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Основной рост валютной просрочки в сентябре ЦБ зафиксировал по кредитам предприятиям, ведущим «прочие виды деятельности».

В этой категории просрочка выросла с 8,9 млрд до 30,4 млрд руб., что стало максимальным значением с апреля 2021 года. На бизнес, попадающий в категорию ЦБ «прочие виды деятельности», на начало октября приходилось 20% от совокупной величины корпоративных обязательств в иностранной валюте, отмечает директор аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Михаил Курдюков.

Впрочем, эта категория кредитов волатильна в отношении просрочки, так, в мае 2020 года она была на уровне 0,6 млрд руб., а в июне того же года — 58,1 млрд руб., показатель продержался на уровне выше 60 млрд руб. в течение еще десяти месяцев. Михаил Курдюков считает сентябрьский скачок 2025 года разовым, не соответствующим трендам ни других категорий кредитов в иностранной валюте, ни в рублевом кредитовании компаний «прочих видов деятельности», где просрочка «даже несколько снизилась месяц к месяцу». «Возможно, что всплеск валютной просрочки связан с длинными выходными в Китае, так как платежи в юанях занимают значительную долю в общей величине экспортно-импортных операций»,— предполагает господин Курдюков.

Управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин считает маловероятной ситуацию, когда рост просроченных валютных кредитов будет продолжаться схожими темпами ежемесячно. «Мы не ожидаем глобального ухудшения качества корпоративного кредитного портфеля в ближайшее время»,— говорит он. Скорее всего, в последние месяцы года ситуация будет стремиться к более стабильной, соглашается управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, хотя «фактор введения нового пакета санкций в октябре может оказать давление на этот показатель». В перспективе шести-девяти месяцев управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев ожидает роста просрочки по кредитам вследствие сложностей для бизнеса с рефинансированием кредитов.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева