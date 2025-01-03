Кредиты не берут в расчет

Российский бизнес урезал инвестпрограммы и стал активнее собирать долги. Так компании намерены выживать без займов в 2025 году. После того, как в ушедшем году ключевая ставка выросла с 16% до 21%, обслуживать их стало невозможно, рассказали “Ъ FM” предприниматели. Центробанк при этом не раз заявлял, что российский бизнес остается сильно закредитован и призывал искать источники альтернативного финансирования. Как на это смотрят сами компании? И почему продолжают занимать у банков? Расскажет Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Первой жертвой, как выражаются бизнесмены, запретительной ставки стали инвестпрограммы. Необходимость их урезания или корректировки в 2025-м, ссылаясь, в частности, и на рост налогов, признавали в том числе РЖД, «Газпром», «Северсталь» и «Транснефть». Небольшой розничный бизнес теперь занимает в крайних случаях, например, на выплату зарплат в низкий сезон, рассказала основательница сети Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина: «Как можно обслужить кредит даже под 20%? У нас маржинальность порядка 20%.

Мы должны были запустить очень большой проект, очень капиталоемкий, но пока взяли паузу.

Мы всегда использовали такой инструмент, как лизинг оборудования. Он тоже рассчитывается, исходя из текущих кредитных ставок. Некоторые игроки, с которыми мы работали, с рынка ушли, для кого-то стало проблематично иметь в залоге оборудование, которое непонятно, как можно ремонтировать. Ситуация точно такая же, как с иномарками. Следишь за техникой гораздо внимательнее».

В условиях, когда ценность «живых» денег выросла, выигрывает тот, кто платит не сразу. Зачастую это крупные госзаказчики, которые могут диктовать условия контрагентам. Если последние вдобавок вносят предоплату за сырье, то кассовый разрыв получается непосильным. Потенциальное решение — работать с меньшими партиями. Гендиректор завода «Элкат» Максим Третьяков таким образом снизил кредитный портфель своего предприятия с 30 до 20% от оборотного капитала: «В нашей отрасли 8% — это хорошая маржинальность. К сожалению, часто деньги необходимы для оплаты сырья. В России есть такая неприятная история, что оно обычно продается с условием предоплаты, а уже готовый продукт, особенно крупным компаниям, отгружается с существенными отсрочками.

В этом году мы были бы на 50% более рентабельным предприятием, если бы полностью ушли от заемных средств. Мы их минимизировали: стали чаще запускать основную плавильную установку на меньшее количество. Это нам позволяет повысить оборачиваемость капитала. Но для этого нужно внести предоплату за месячный объем сырья, что, естественно, увеличивает стоимость финансирования, банковского в том числе».

Полученную в пятницу выручку Максим Третьяков вносит на банковский депозит и за выходные успевает заработать на процентах. Но многие партнеры поступают так же и задерживают платежи, жалуется топ-менеджер. С такой же проблемой столкнулся москвич Сергей, который импортирует в Россию медицинское оборудование: «Фокус отдела продаж сместился на более эффективную работу с дебеторской задолженностью. Чтобы не было просрочки, ввели более жесткий финмониторинг. Тем более если, грубо говоря, мы платим 2% в месяц за внешнее финансирование, а цикл сделки длится три месяца, то, по сути, мы 6% привлеченных финансов потратим на проценты. Либо нужно перекладывать 6% в стоимость товара для покупателя, но в некоторых позициях это уже в принципе невозможно сделать, работая на низкомаржинальных товарах. К сожалению, это прямо очень бьет. Может быть оборот — 1 млрд руб., а заработок — 1 млн руб. в год».

ЦБ, в свою очередь, предлагает компаниям брать деньги не у банков, а у инвесторов. В уходящем году на российский фондовый рынок вышло рекордное число компаний, хоть и средств они собрали мало, признавал регулятор. Власти расширяют инфраструктуру: Минэкомразвития обещает запустить биржу для pre-IPO небольших технологических игроков. Для многих размещение акций станет вынужденной мерой, и неизвестно, смогут ли такие эмитенты оправдать надежды инвесторов, говорит основатель IT-разработчика «Тим Форс» Руслан Гайнанов:

«Наша основная статья расходов — это фонд оплаты труда. Мы платим деньги несколько раз в квартал, а получаем их несколько раз в год. Айтишники в более привилегированных условиях. До 15 октября это было, не поверите, 3%. Теперь ставка в разы выросла, но она все равно составляет "ключ" минус 7%. На IPO, pre-IPO будут вынуждены пойти десятки и сотни игроков. Это очень дорогое удовольствие, плюс-минус 10% нужно будет заплатить фиксированных сумм либо процентов от привлеченных средств».

В октябре 2024-го темпы роста корпоративного кредитования составляли 2,3%, а в ноябре — уже 0,8%, говорилось в обзоре ЦБ. Регулятор признавал, что темпы кредитования могут замедлиться даже сильнее, чем нужно для возвращения инфляции к целевым 4%.

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Елена Иванова, Елизавета Скобцова