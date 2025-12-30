ЦБ РФ продлил на полгода рекомендации по реструктуризации кредитов компаний

Банк России продлил на шесть месяцев рекомендации для банков по реструктуризации кредитов корпоративных заемщиков и индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с временными финансовыми трудностями, следует из сообщения регулятора.

Для стимулирования банков к выполнению рекомендаций ЦБ временно смягчил требования к резервам по реструктурированным ссудам заемщиков, которые обладают потенциалом восстановления финансовой устойчивости.

«К ним относятся компании с умеренной долговой нагрузкой, исправно обслуживавшие долг последние полгода и предоставившие банку реалистичный бизнес-план на ближайшие три года. Банки, в свою очередь, должны будут регулярно проверять соответствие фактических результатов заемщика плановым и, если они не достигаются, досоздавать резервы»,— разъясняет регулятор.

Кроме того, в первом полугодии 2026 года по итогам обсуждений с банками ЦБ рассмотрит возможность уточнения плановых контрольных показателей с учетом отраслевых особенностей и размера компании.