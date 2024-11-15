ЦБ много не берет

Дискуссия Центробанка, правительства и крупного бизнеса о влиянии высоких кредитных ставок на инвестиции и экономический рост становится более интенсивной. Публично представители Белого дома, впрочем, лишь фиксируют снижение инвестактивности предприятий из-за дорогих кредитов и высокодоходных депозитов, отмечая, что желание победить инфляцию любой ценой может создать риски для экономического роста. В ЦБ объясняют, что в условиях «перегретого» спроса высокая ставка гораздо больше влияет на снижение инфляции, чем замедляет рост. Дешевые деньги, по мнению регулятора, из-за дефицита кадров предприятиям в целом не помогут, к тому же для инвестиций у них есть высокая прибыль 2023–2024 годов. Подкрепить доводы ЦБ призвана и опубликованная им исследовательская работа, показывающая, что отношение процентных расходов к себестоимости продаж у компаний с кредитами в последние пять лет составляло лишь 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минэкономики Максим Решетников предлагает подумать, как в борьбе с высокой инфляцией не создать риски для долгосрочного экономического роста

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава Минэкономики Максим Решетников предлагает подумать, как в борьбе с высокой инфляцией не создать риски для долгосрочного экономического роста

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Полемика вокруг повышения ключевой ставки идет уже несколько месяцев, но сейчас пополняется новыми аргументами. В публичном поле, впрочем, действительно критическими по отношению к действиям ЦБ, проявляющего твердость в отстаивании своего понимания вверенной ему денежно-кредитной политики, пока выглядят лишь высказывания отдельных представителей бизнеса и экспертного сообщества. В частности, еще накануне нового увеличения ключевой ставки до 21% глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял об угрозе остановки экспорта высокотехнологичной продукции госкорпорации из-за дорогих кредитов, а глава «Северстали» Алексей Мордашов — о том, что высокая ставка тормозит рост экономики. Эксперты считающегося близким к властям центра ЦМАКП в вышедшем на этой неделе обзоре утверждали, что результатом действий ЦБ может стать стагфляция, то есть стагнация при высокой инфляции (см. “Ъ” от 13 ноября).

Топ-чиновники в выражениях более аккуратны и публично фиксируют лишь тренды. Так, вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе назвал высокую ключевую ставку причиной снижения инвестиционной активности, отметив при этом совместную работу с ЦБ по снижению инфляции. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в четверг сообщил, что рост инвестиций в первом полугодии превысил 10%, но сейчас инвестиционная активность замедляется из-за дорогого заемного капитала и выгодных депозитов.

В пятницу глава Минэкономики Максим Решетников уже более определенно заявил, что «давление ставки на экономику предприятий, в том числе на их финансовое состояние, все более нарастает», отметив, что «в попытках замедления инфляции любой ценой можно столкнуться с рисками для долгосрочного экономического роста».

Впрочем, он также заявил об отсутствии какого-либо противостояния правительства и ЦБ. «Мы всегда смотрим и обсуждаем с ЦБ, как ставка влияет на спрос и как она при этом влияет на предложение»,— сказал министр. При этом он согласился с бизнесом в том, что, когда ставки по вкладам доходят до 24%, никакой инвестиционный проект по доходности с ними конкурировать уже не может.

Отметим, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина после последнего заседания по ставке объясняла, что в условиях «перегретого» спроса высокая ставка гораздо больше влияет на снижение инфляции, чем замедляет темп экономического роста. Дешевые деньги, по ее словам, предприятиям сейчас не помогут — расширить производство в экономике в целом не позволит нехватка кадров. «При сильном дефиците физических ресурсов, как сейчас, единственным результатом дешевого финансирования будет еще более острая конкуренция между компаниями за эти ресурсы, рост цен на них, рост цен на конечную продукцию. Это будет инфляционная спираль»,— поясняла председатель ЦБ.

Замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Михаил Белов в пятницу отметил, что инвестиционная активность, несмотря на высокую ключевую ставку, все же растет, в том числе за счет высокой прибыли, полученной компаниями в 2023 и 2024 годах. У предприятий реального сектора есть этот ресурс, который они могут использовать для инвестиций, сказал Михаил Белов, добавив, что заемные средства для инвестпроектов компании используют в меньшей степени, чем собственные.

Развитием дискуссии о дорогом кредитовании можно считать и опубликованную ЦБ в четверг исследовательскую работу «Процентные расходы российских компаний» (.pdf). Ее авторами выступили специалисты департаментов денежно-кредитной политики, исследований и прогнозирования ЦБ, а также его Уральского главного управления (отмечается, впрочем, что выводы не следует считать официальной позицией Банка России).

Исследование, основанное на данных 300 тыс. российских компаний, собранных за 2019–2023 годы, показало, что в течение последних пяти лет среднее отношение процентных расходов к себестоимости продаж в нефинансовом секторе ни разу не превысило 5%.

В среднем у компаний с процентной нагрузкой оно составило 3%. Для оценки влияния канала издержек на экономику авторы рассмотрели пример средней компании и определили, что если она повышает цены в ответ на рост кредитной ставки на 1 процентный пункт, то их максимальный прирост (на данных за 2023 год) составит 0,26%.

При этом отмечается, что треть нефинансового сектора (как по выручке, так и по себестоимости), по данным СПАРК, вовсе не имеет процентных расходов. Кроме того, цены сдерживает действие других каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, а потенциальный эффект канала издержек краткосрочен: при смягчении политики процентные издержки снижаются, а эффект их переноса в цены выходит из расчета инфляции. Так что с точки зрения роста издержек и торможения инвестактивности в долгосрочном периоде гораздо опаснее длительное сохранение высокой инфляции, которая влияет на все издержки в экономике, соглашаются со своим председателем авторы из ЦБ.

Вадим Вислогузов