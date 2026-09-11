В «Сбере» заявили о росте риска по корпоративным кредитам

Стоимость риска по корпоративным кредитам в Сбербанке растет, однако ситуация остается в поле прогнозов. Об этом на брифинге в Нью-Дели сообщил председатель правления банка Герман Греф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правления Сбербанка Герман Греф

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Председатель правления Сбербанка Герман Греф

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Риск по корпоративным кредитам — это вероятность того, что компания-заемщик не сможет вовремя вернуть долг или полностью выполнить свои обязательства перед банком. «Мы ожидаем конец года тоже таким непростым. Понятно, что столь длительное время такая высокая ставка не может не влиять на качество. Это не критично, но тем не менее, безусловно, рост есть»,— сказал господин Греф (цитата по «Интерфаксу»).

Августовский рост резервов — специальных финансовых фондов для защиты от возможных убытков — глава Сбербанка объяснил увеличением корпоративного портфеля. «Мы вообще такой банк, который очень консервативен в части резервирования. Мы не ожидаем какого-то драматического роста. Пока мы идем в рамках наших прогнозов, но стоимость риска, конечно, будет прирастать»,— заключил господин Греф.