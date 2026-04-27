Риски не сразу строились

Банк России планирует изменить подход банков к формированию резервов по кредитам застройщикам. Планируется, что новая методика позволит банкам контролировать качество заемщика на всех этапах реализации проекта. Процесс строительства будет разделен на четыре стадии, а размер резерва будет пересматриваться не реже чем раз в квартал. Эксперты считают, что переход на новую методику потребует от банков дополнительных вложений, а в первый год использования может значительно увеличить нагрузку на их капитал.

ЦБ изменяет подход банков к формированию резервов по кредитам на строительство многоквартирных домов (МКД). Обновленная методика опубликована на сайте регулятора 27 апреля. По мнению Банка России, новая система оценки рисков «позволит максимально учесть факторы, определяющие успешное завершение проекта строительства и погашение проектного кредита». Текущее регулирование, позволяющее банкам самостоятельно выбирать подход к оценке кредитов, «приводит к занижению рисков, так как не учитывает специфику деятельности застройщиков, процесса строительства и рыночных рисков проекта», считают в ЦБ. Кроме того, оно не может использоваться на всех этапах реализации проекта.

Новый подход предполагает разделение строительства МКД на четыре стадии реализации проекта — «инициирование», «проектирование», «строительство» и «эксплуатация». И для каждой из них разработана собственная методика расчета резервов.

При минимальных рисках на всех этапах размер резерва может составлять 0,1–5% от суммы кредита.

Однако для каждого из этапов действуют критерии, которые могут существенно увеличить резерв, вплоть до 100%.

При этом для стадий «проектирование» и «строительство» предполагается использовать балльную весовую оценку.

Если ранее отдельные крупные банки при оценке возможных рисков имели возможность применять подход, основанный на внутренних рейтингах (см. “Ъ” от 24 сентября 2024 года), то сейчас право выбора отменяется, а новая методика распространяется на все финансовые организации, отмечает собеседник “Ъ” на финансовом рынке.

Отчасти это может привести к значительному наращиванию резервов на первых этапах внедрения новых правил. Особенно это будет касаться кредитов, взятых для реализации стадии «инициирования». Для нее предлагается увеличить минимальный резерв до 5%. При этом, согласно положению Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам…», расчетный резерв для заемщика-застройщика с высоким уровнем кредитоспособности ранее был установлен в размере 1–5%.

Источник “Ъ” в банковском секторе отмечает, что повышение минимального размера резерва наряду с дополнительными критериями оценки качества заемщика может «существенно увеличить резерв на этой стадии, что приведет к росту резервов и нагрузке на капитал банков».

В целом по банковской системе в год вступления в силу нового подхода (запланировано с октября 2027 года) максимальное доформирование резервов может составить сотни миллиардов рублей, оценивает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Впрочем, в долгосрочной перспективе, после прохождения периода адаптации, банки придут к «нормализации структуры резервов», считает директор рейтингов финансовых институтов НРА Константин Бородулин.

Отдельным пунктом в новом подходе выделяется необходимость планового пересмотра размера резерва (не реже раза в квартал) и регулярной проверки на наличие условий для внепланового. Основанием для последнего могут стать изменения в размерах и назначении площади объекта, увеличение сроков сдачи или бюджета затрат, отставание темпов продаж или снижение кредитного рейтинга компании. «Это потребует отвлечения трудовых ресурсов на воспроизведение методики и автоматизацию соответствующих процессов оценки, а далее, на постоянной основе,— на мониторинг финансового состояния заемщиков и стадий реализации строительных проектов»,— отмечает Юрий Беликов.

Дарья Загайнова, Максим Буйлов