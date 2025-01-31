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Коммерсантъ FM
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Малому и среднему бизнесу расписывают кредиты

Как предприниматели оценивают условия по льготным программам

Минэкономразвития разработало новые условия по льготным кредитам малому и среднему бизнесу: максимальная ставка по ним составит 17,5% годовых при ключевой в 21%. Ранее о старте программы ведомство уведомило банки, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо директора департамента развития МСП Андрея Тараканова. Новые условия, как следует из документа, будут действовать до 2030-го. К этой весне министерство должно представить список банков-участников.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отмечается, что лимит кредитования составит 100 млрд руб. ежегодно и преимущественно на инвестцели. На пополнение оборотных средств выдача займов тоже допускается, но их доля не должна превышать 20%. Для малых предпринимателей новые условия неподъемные, считает учредитель химчистки-прачечной «Акварели» Тамара Нехорошева: «Мы сейчас обслуживаем два кредита и лизинг, которые оформили еще до поднятия ставки Центробанка. Один заем под 8,5%, лизинг — под 7%, поэтому это для нас подъемно. Речь идет о кредитах на оборудование и автотранспорт.

Но 17% для среднего и малого бизнеса — это очень высокая ставка.

Может быть, сетевым химчисткам это будет выгодно, но не таким, как наша, у которых есть основное производство и несколько приемных пунктов. Я бы не рискнула. Растут и тарифы естественных монополий, и цены на синтетические моющие средства. Невозможно бесконечно поднимать цены для клиентов: мы тогда их просто потеряем. В нашей отрасли достаточно большая конкуренция, поэтому у нас, например, не идет речи о расширении. Я даже не могу обозначить цифру, которая бы меня устроила».

Кредитование бизнеса убавят надбавками

Ранее для МСП действовали три программы, которые завершились до повышения ключевой ставки ЦБ осенью 2024-го. Согласно тем условиям, ставка кредитования для МСП могла немного превышать ключевую. Нынешние 17,5% в текущих экономических условиях — хорошее предложение, считает владелец лазертаг-клуба «5 уровень» Сергей Просветов:

«Появление этой программы радует, потому что рыночные банковские кредиты радикально дороже.

Но я являюсь социальным предпринимателем и имею возможность кредитоваться в институтах микрофинансирования, в частности, Московской области, которые предоставляют займы под 2% годовых. Они ограничены для одного клиента суммой не более 5 млн руб. в общей сложности. Пока что этот инструмент является приоритетным. Это микробизнес, при том что у нас на сегодняшний момент четыре действующих филиала в Москве и области, один франчайзи в Ступино. В любом случае для дальнейшего роста необходимо пополнять кредитный портфель, одновременно в том или ином виде расширяя бизнес. Соответственно, нужно будет находить новые финансовые институты, которые будут готовы идти с нами в этом развитии. Программы Минэкономразвития на сегодняшний момент очень даже интересны».

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Новые льготные кредиты будут доступны только представителям приоритетных отраслей. Их перечень сейчас в процессе формирования, указывает источник «Ведомостей». Традиционно к таковым относились обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, гостиницы и общепит, научная и техническая деятельность и другие. Такой подход сократит число заинтересованных заемщиков, уверен генеральный директор сети сервисных офисов Space 1 Михаил Бродников: «У нас есть кредит в крупной финансовой структуре. На сегодняшний день ставка с учетом ключевой достаточно высокая. Мы рассматриваем все варианты для того, чтобы быстрее погашать заем, но при этом сам по себе он не является катастрофичным, то есть бизнес стабилен, и наличие такого финансирования не является проблемой. Новые проекты показывают положительный результат и при таких условиях, потому что клиент платит в нашем случае за банковские деньги.

Новая программа, безусловно, привлекательнее, чем "ключ плюс" — традиционный подход банков.

Полагаю, что, как обычно, там есть свои подводные камни и нужно соответствовать ОКВЭД по деятельности и соблюдать какие-то определенные правила. Возможно, мы рассмотрим такую опцию. Но никто недвижимость не будет финансировать под 17%».

В рамках новой программы также планируют продлить выдачу льготных кредитов для высокотехнологичных отраслей, говорят источники «Ведомостей».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева

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