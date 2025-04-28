Кредиты на ВСМ разделили на четверых

“Ъ” оценил объем кредитов, которые выдадут банки на строительство ВСМ Москва—Санкт-Петербург. Согласно подписанному на прошлой неделе распоряжению правительства РФ №1024-р, в четырех кредитных организациях будет размещено на субординированных депозитах 300 млрд руб. средств ФНБ на срок до 25 декабря 2049 года. В частности, Сбербанк получит 94,2 млрд руб., ВТБ — 93,18 млрд руб., Газпромбанк — 83,055 млрд руб., Совкомбанк — 29,565 млрд руб. Ранее в интервью “Ъ” первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что банк выступил организатором синдиката и на него приходится 413 млрд руб. из общего объема в размере 1,316 трлн руб. Общий объем привлеченного финансирования в проект составит 1,788 трлн руб.

В конце прошлого года глава ВТБ Андрей Костин также анонсировал направление на проект ВСМ «более 400 млрд руб.», однако и в дальнейшем эту цифру в банке не уточняли. Исходя из соотношения депозита ФНБ в Сбербанке, долю ВТБ в синдицированном кредите можно оценить в 409 млрд руб. По аналогии можно оценить доли Газпромбанка (ГПБ; более 364 млрд руб.) и Совкомбанка (около 130 млрд руб.). То есть в сумме на четырех участников синдиката приходится как раз 1,316 трлн руб. В ГПБ и Совкомбанке оставили эту информацию без комментариев, но и не опровергли ее.

Ольга Базутова