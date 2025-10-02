Яндекс-банк перерос маркетплейс

Яндекс-банк, до сих пор кредитовавший только юрлиц—продавцов одноименного маркетплейса, выходит на рынок корпоративного кредитования. Банк привлек довольно большой объем ликвидности, но в нынешних условиях ее размещение на межбанковском рынке и на депозитах в ЦБ приносит все меньшую доходность. Вместе с тем рынок корпоративного кредитования довольно жестко поделен, и, чтобы завоевать на нем место, потребуются значительные инвестиции, в том числе в новые компетенции. Причем ожидаемое направление развития банка в сегменте малого бизнеса несет повышенные риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” в «Яндексе», в октябре дочерний банк запускает кредитование широкого круга юридических лиц. «Ранее кредиты были доступны только для продавцов на "Яндекс Маркете" и ограниченного числа дистрибуторов на "Авто.ру"»,— отметили в компании. Там уточнили, что кредит можно получить на разные цели, в том числе на приобретение оборудования или корпоративного транспорта. Для получения кредита компания должна существовать не менее четырех месяцев, однако ей необязательно иметь расчетный счет в Яндекс-банке. При этом максимальная сумма кредита может достигать 1,5 млрд руб.

По данным российской отчетности, на 1 сентября 2025 года объем портфеля кредитов юрлицам и ИП Яндекс-банка составлял 4,1 млрд руб. При этом розничный кредитный портфель превышал 62,8 млрд руб. Собственный капитал банка на отчетную дату составлял 31,1 млрд руб. Из банков маркетплейсов наибольший корпоративный кредитный портфель у Вайлдберриз-банка — 25,5 млрд руб. У Озон-банка — всего 0,5 млрд руб.

В Wildberries пояснили, что в первую очередь сосредоточены на предоставлении доступного финансирования продавцам платформы. «По данным RWB-исследования, 61% селлеров (85% которых представители МСП) испытывают потребность в кредитах для развития бизнеса, но сталкиваются с неподходящими условиями на рынке»,— отметили там. При этом у банка есть несколько кредитных продуктов, которые доступны и тем компаниям, которые не являются продавцами на Wildberries.

Как пояснили в Ozon, займы и кредиты юрлицам выдаются через МКК «Озон Кредит» и Озон-банк. Причем их продукты, помимо продавцов маркетплейса, доступны и внешним ИП и МСП. В Ozon сообщили, что в ближайшей перспективе планируют расширять линейку сервисов, что позволит привлечь больше внешних клиентов.

Эксперты отмечают, что Яндекс-банк, выдавая кредиты продавцам на маркетплейсе, набрал достаточного опыта и экспертизы в сегменте микробизнеса. По словам директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолия Перфильева, банк привлекает средства населения во вклады, прирост по которым опережает темпы роста кредитного портфеля. Как следствие, на его балансе скопились ликвидные активы, которые размещаются на межбанковском рынке и на депозитах в ЦБ. По мере смягчения денежно-кредитной политики регулятора ликвидные активы теряют доходность, и банку необходимо развивать новое направление для инвестирования свободных средств, считает господин Перфильев.

Эксперты указывают, что рынок корпоративного кредитования довольно давно поделен между крупными государственными и частными банками. Поэтому запуск с нуля такого бизнеса довольно сложная задача, требующая создания и отладки множества процессов и обучения персонала. По словам директора малого и микробизнеса Альфа-банка Дениса Осина, при достаточном уровне инвестиций создать такой процесс возможно, однако в дальнейшем возникает ряд сложностей для масштабной реализации. «В текущей нестабильной рыночной ситуации агрессивное наращивание портфеля (для отвоевывания доли рынка) возможно только за счет повышенного риск-аппетита, что неминуемо приведет к убыткам на горизонте нескольких лет»,— считает он.

Новому игроку придется столкнуться с необходимостью оптимизации процесса и его стоимости, расширения продуктовой линейки для покрытия всех нужд потенциальных заемщиков, запуска каналов продаж, нетипичных для новичка и эффективно используемых основными игроками, перечисляет господин Осин. Помимо этого, по словам начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олега Абелева, остается факт ценового давления, потому что крупные банки могут предлагать более низкие ставки за счет эффекта масштаба.

Вместе с тем эксперты указывают, что Яндекс-банк может получить доступ к информации о потенциальных заемщиках, необходимой для оценки их платежеспособности, от других направлений «Яндекса». Поэтому в первую очередь он сосредоточится на сегменте микро- и малого бизнеса. Но, как отмечает господин Осин, «именно в этом сегменте на рынке наблюдается концентрация риска, что затрудняет масштабирование кредитования». Так что в итоге кредитной организации может потребоваться докапитализация. Как считает Олег Абелев, достаточный запас капитала банку может потребоваться в том числе на случай списания безнадежных долгов.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева