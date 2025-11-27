Банковское кредитование корпоративного сектора ускорилось после замедления

Кредитование корпоративного сектора банками ускорилось после замедления в I квартале, следует из «Обзора финансовой стабильности» Банка России за II-III кварталы.

Прирост кредитных требований к юрлицам за девять месяцев 2025-го составил 6,6%, что соответствует сбалансированному уровню. Корпоративные требования в октябре выросли на 2,5%, за 10 месяцев этого года — на 9,2%.

Доля задолженности по кредитам в иностранной валюте незначительно увеличилась. Это обусловлено управлением банками своей валютной позицией. Поскольку банки не ставят цель по развитию валютного кредитования, введение МПН по валютным требованиям нецелесообразно. При этом в случае оттока валютных средств клиентов кредитные организации должны учитывать потенциальные риски ликвидности в случае оттока валютных средств клиентов, сообщил Центробанк.

Основная часть прироста долговых обязательств перед банками во II-III кварталах пришлась на крупные компании. Чтобы ускорить накопление макропруденциального буфера, ЦБ РФ повысит с 1 декабря 2025-го надбавку, которая применяется к приросту долга таких компаний, на 20 процентных пунктов.

Доля кредитов IV-V категорий качества выросла с начала года на 0,2 процентного пункта, несмотря на ухудшение финансового положения компаний, — на 1 ноября она составила 4%. В Банке России сообщили, что проблемы с обслуживанием долга чаще всего возникают у субъектов МСП, при этом их кредиты покрыты резервами.