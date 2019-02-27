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14 февраля террорист-смертник подорвал индийский конвой. Ответственность за атаку взяла террористическая группировка «Армия Мухаммеда». Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов. 26 февраля ВВС Индии нанесли массированный удар по находящемуся на пакистанской территории лагерю «Армии Мухаммеда». В Исламабаде назвали бомбардировки агрессией и привели армию в состояние полной боевой готовности. 27 февраля ВВС Индии и Пакистана заявили, что сбили истребители друг друга. Последние новости и все самое важное о конфликте Пакистана и Индии — в теме «Ъ».