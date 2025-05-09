«Аль-Джазира»: конфликт между Индией и Пакистаном резко обострился

После утреннего затишья поступают сообщения о выстрелах и мощных взрывах вдоль линии соприкосновения Индии и Пакистана. Происходят массовые отключения электроэнергии в Джамму и Кашмире, сообщает «Аль-Джазира».

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«Множество мер безопасности были приняты в различных городах, в том числе в столице — Нью-Дели, где действует режим повышенной готовности. Около 20 аэропортов закрыты и останутся таковыми как минимум до 15-го числа»,— сообщает «Аль-Джазира».

Издание пишет, что во многих городах Индии и Пакистана вводятся меры безопасности. Столица Индии Нью-Дели находится в состоянии повышенной готовности.

Конфликт между Индией и Пакистаном возобновился в ночь на 7 мая, когда армия Индии начала операцию «Синдур». Вооруженные силы Индии атаковали девять объектов на территории. Пакистанские власти сообщали о более чем 30 погибших. Индия заявила о 17 жертвах обстрелов со стороны Пакистана.

Подробнее о ходе конфликта — в материале «Ъ» «Индия и Пакистан перешли к боям в воздухе».

Екатерина Отрашкевич