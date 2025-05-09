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Коммерсантъ FM
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«Аль-Джазира»: конфликт между Индией и Пакистаном резко обострился

После утреннего затишья поступают сообщения о выстрелах и мощных взрывах вдоль линии соприкосновения Индии и Пакистана. Происходят массовые отключения электроэнергии в Джамму и Кашмире, сообщает «Аль-Джазира».

Фото: Stringer / Reuters

Фото: Stringer / Reuters

«Множество мер безопасности были приняты в различных городах, в том числе в столице — Нью-Дели, где действует режим повышенной готовности. Около 20 аэропортов закрыты и останутся таковыми как минимум до 15-го числа»,— сообщает «Аль-Джазира».

Издание пишет, что во многих городах Индии и Пакистана вводятся меры безопасности. Столица Индии Нью-Дели находится в состоянии повышенной готовности.

Конфликт между Индией и Пакистаном возобновился в ночь на 7 мая, когда армия Индии начала операцию «Синдур». Вооруженные силы Индии атаковали девять объектов на территории. Пакистанские власти сообщали о более чем 30 погибших. Индия заявила о 17 жертвах обстрелов со стороны Пакистана.

Подробнее о ходе конфликта — в материале «Ъ» «Индия и Пакистан перешли к боям в воздухе».

Екатерина Отрашкевич

Фотогалерея

Операция «Синдур»

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Жители в контролируемой Пакистаном части Кашмира выносят тело погибшего под обломками мечети в результате ракетного удара ВС Индии

Жители в контролируемой Пакистаном части Кашмира выносят тело погибшего под обломками мечети в результате ракетного удара ВС Индии

Фото: M.D. Mughal / AP

Танки в пакистанском Лахоре

Танки в пакистанском Лахоре

Фото: Stringer / Reuters

Пострадавшие в результате пакистанского обстрела в больнице города Ури на подконтрольной Индией территории Кашмира

Пострадавшие в результате пакистанского обстрела в больнице города Ури на подконтрольной Индией территории Кашмира

Фото: Nasir Kachroo / AP

Поврежденная в результате обстрела мечеть в Бахавалпуре, Пакистан

Поврежденная в результате обстрела мечеть в Бахавалпуре, Пакистан

Фото: Asim Tanveer / AP

Ученики школы во время военных учений в Джамму, Индия

Ученики школы во время военных учений в Джамму, Индия

Фото: Channi Anand / AP

Пакистанский военный возле разрушенного здания в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Пакистанский военный возле разрушенного здания в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Фото: M.D. Mughal / AP

Обломки самолета возле мечети в Пампоре на индийской территории Кашмира

Обломки самолета возле мечети в Пампоре на индийской территории Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

Военнослужащие у разрушенной мечети в пригороде Музаффарабада на подконтрольной Пакистану территории Кашмира

Военнослужащие у разрушенной мечети в пригороде Музаффарабада на подконтрольной Пакистану территории Кашмира

Фото: M.D. Mughal / AP

Сотрудники сил безопасности в Музаффарабаде, административном центре пакистанской части Кашмира

Сотрудники сил безопасности в Музаффарабаде, административном центре пакистанской части Кашмира

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Протесты в пакистанском Хайдарабаде против индийской военной операции

Протесты в пакистанском Хайдарабаде против индийской военной операции

Фото: Pervez Masih / AP

Военные Пакистана в городе Муридке

Военные Пакистана в городе Муридке

Фото: K.M. Chaudary / AP

Демонстранты на улицах Хайдарабада, Пакистан

Демонстранты на улицах Хайдарабада, Пакистан

Фото: Pervez Masih / AP

Обстановка на озере Дал в городе Сринагар, находящимся под контролем Индии

Обстановка на озере Дал в городе Сринагар, находящимся под контролем Индии

Фото: Mukhtar Khan / AP

Похороны в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Похороны в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Фото: Stringer / Reuters

Индийские военные на подконтрольной территории Кашмира

Индийские военные на подконтрольной территории Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

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Жители в контролируемой Пакистаном части Кашмира выносят тело погибшего под обломками мечети в результате ракетного удара ВС Индии

Фото: M.D. Mughal / AP

Танки в пакистанском Лахоре

Фото: Stringer / Reuters

Пострадавшие в результате пакистанского обстрела в больнице города Ури на подконтрольной Индией территории Кашмира

Фото: Nasir Kachroo / AP

Поврежденная в результате обстрела мечеть в Бахавалпуре, Пакистан

Фото: Asim Tanveer / AP

Ученики школы во время военных учений в Джамму, Индия

Фото: Channi Anand / AP

Пакистанский военный возле разрушенного здания в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Фото: M.D. Mughal / AP

Обломки самолета возле мечети в Пампоре на индийской территории Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

Военнослужащие у разрушенной мечети в пригороде Музаффарабада на подконтрольной Пакистану территории Кашмира

Фото: M.D. Mughal / AP

Сотрудники сил безопасности в Музаффарабаде, административном центре пакистанской части Кашмира

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Протесты в пакистанском Хайдарабаде против индийской военной операции

Фото: Pervez Masih / AP

Военные Пакистана в городе Муридке

Фото: K.M. Chaudary / AP

Демонстранты на улицах Хайдарабада, Пакистан

Фото: Pervez Masih / AP

Обстановка на озере Дал в городе Сринагар, находящимся под контролем Индии

Фото: Mukhtar Khan / AP

Похороны в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Фото: Stringer / Reuters

Индийские военные на подконтрольной территории Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

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