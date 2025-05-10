МИД Индии обвинил Пакистан в нарушении перемирия

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил, что Пакистан нарушил договоренности о прекращении огня. Армия страны «дает адекватный ответ на эти нарушения». Власти Пакистана обвинения в нарушении перемирия отвергли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Викрам Мисри

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters Викрам Мисри

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

«Нарушены договоренности, достигнутой ранее между генеральными директорами военных операций Индии и Пакистана. Вооруженные силы Индии дают адекватный ответ на эти нарушения, и мы очень серьезно относимся к ним. Мы призываем Пакистан предпринять соответствующие шаги для устранения нарушений и отнестись к ситуации серьезно и ответственно»,— сказал Викрам Мисри на брифинге (запись опубликована на YouTube-канале The Indian Express).

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар отверг обвинения в нарушении перемирия. «Нарушение соглашения о прекращении огня с нашей стороны исключено»,— сказал он в эфире Geo News, уточнив, что народ Пакистана празднует победу над Индией.

Ранее Reuters писало, что над индийской частью региона Кашмир прозвучали взрывы. Главный министр штата Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщал о работе ПВО над городом Сринагара.

Индия и Пакистан согласились на немедленное прекращение огня после переговоров, которые проходили при посредничестве США. Перемирие вступило в силу 10 мая в 17:00 по местному времени (14:30 мск).

Подробнее — в материале «Ъ» «Индия и Пакистан перешли к боям в воздухе».

Петр Бузлаев