МИД Индии вызвал пакистанского дипломата из-за столкновения двух кораблей

Временный поверенный в делах Пакистана в Нью-Дели был вызван в МИД Индии. Причиной стало столкновение кораблей ВМС Индии и Пакистана. Инцидент произошел в международных водах, дату индийское ведомство не привело.

По данным МИД Индии, серьезного ущерба не нанесено, но поведение пакистанских ВМС было «неприемлемым и непрофессиональным». Ведомство считает, что действия Пакистана противоречат ст. 10 двустороннего соглашения от апреля 1991 года, согласно которому страны должны уведомлять друг друга о военных учениях, маневрах и передвижении войск.

Пакистанскому дипломату был выражен решительный протест. Ему также рекомендовано довести до властей Пакистана «необходимость того, чтобы все воинские подразделения проявляли должную осмотрительность и уважали положения соглашений между двумя сторонами во избежание повторения подобных инцидентов». Временному поверенному в делах Индии в Исламабаде поручено направить аналогичный протест в МИД Пакистана.