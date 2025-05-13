Последнее индийское предупреждение

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с первым обращением к нации после проведения операции «Синдур» против террористов, базирующихся в Пакистане, и завершения военной эскалации между Дели и Исламабадом. Заявление индийского лидера было предельно жестким. Нарендра Моди выдвинул ультиматум Исламабаду, потребовав прекращения новых нападений на Индию, и предупредил, что на карту поставлено само существование Пакистана. Как следует из его заявления, отношения двух стран будут сведены до минимума и могут касаться только борьбы с терроризмом и возвращения Индии части Кашмира, оккупированного Пакистаном. Конфронтация между двумя соседями вступает в новую фазу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил, что в случае дальнейшего поощрения терроризма Пакистан может прекратить свое существование

Фото: India's Press Information Bureau / Handout / Reuters Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил, что в случае дальнейшего поощрения терроризма Пакистан может прекратить свое существование

Фото: India's Press Information Bureau / Handout / Reuters

Итоги четырехдневного военного противостояния с Пакистаном, продолжавшегося с 7 по 11 мая и завершившегося договоренностью военных двух стран о введении режима прекращения огня, премьер-министр Индии Нарендра Моди подвел 12 мая в своем телеобращении к нации.

Хранивший молчание все последние дни Нарендра Моди произнес речь, которую никак нельзя назвать примирительной.

«Пока что мы только сделали перерыв в наших ответных мерах против террористов и военных баз в Пакистане, в предстоящие дни мы оценим каждый шаг Пакистана, увидим, какую роль он взял на себя»,— предупредил индийский премьер.

По его словам, проведенная Индией 7 мая военная операция «Синдур» не окончена, а лишь приостановлена и может возобновиться в любой момент в случае возникновения нового инцидента, который поставит под угрозу национальную безопасность страны. «Все наши военные базы и инфраструктура вооруженных сил находятся в готовности реагировать на любые непредвиденные обстоятельства, если возникнет такая необходимость»,— подтвердил слова Нарендры Моди на состоявшейся в тот же день пресс-конференции в индийской столице маршал авиации Авадеш Кумар Бхарти.

Впрочем, наиболее жесткие оценки индийского лидера в его обращении к нации касались будущего отношений с Пакистаном, включая их политическую и экономическую составляющую. «Если между Индией и Пакистаном и состоятся переговоры, то только по терроризму и оккупированному Пакистаном Кашмиру. Позиция Индии ясна: террор, торговля и переговоры не могут идти одновременно. То, как пакистанские военные и правительство способствуют процветанию терроризма, однажды положит конец Пакистану. Если Пакистан хочет, чтобы его пощадили, он должен ликвидировать инфраструктуру террора»,— продолжал грозить соседнему государству индийский премьер. «Мы не будем делать различий между правительством, находящимся под влиянием террористов, и кураторами террористов»,— добавил Моди.

Выступление индийского премьера стало самой радикальной оценкой отношений с Пакистаном, которую он дал после прихода к власти в Индии в 2014 году возглавляемой им националистической «Бхаратия джаната парти», и содержало сразу несколько новых моментов.

Во-первых, Нарендра Моди признал, что в обозримом будущем взаимодействие с Пакистаном будет заморожено.

Во-вторых, он впервые дал понять, что в случае новых терактов или подрывных действий его правительство будет исходить из презумпции вины пакистанского государства и будет возлагать всю полноту ответственности на высшее военное и политическое руководство страны.

Ранее руководство Пакистана на официальном уровне решительно осуждало действия террористов, воюющих против Индии, и всячески дистанцировалось от них, называя их «негосударственными игроками» (non-state actors).

Однако заявление Моди, не готового разделять «негосударственных игроков» и государство, ставит пакистанские власти перед трудноразрешимой задачей.

Наличие в Пакистане обширных территорий, неконтролируемых центральными властями, а также огромное влияние силовых структур — армии и спецслужб, остающихся «государством в государстве» и способных действовать самостоятельно, без согласия премьера и президента, резко ограничивает способность политического руководства эффективно бороться с терроризмом.

И наконец, слова индийского премьера о том, что его страна может «не пощадить Пакистан», которому «однажды может прийти конец», стали сигналом о том, что Индию в принципе не устраивает существование пакистанского государства в его нынешнем виде.

Беспрецедентно резкие высказывания индийского премьера в числе прочих факторов связаны с накаленной внутриполитической ситуацией в Индии и неутихающими антипакистанскими настроениями после теракта 22 апреля на территории индийского Кашмира (напомним, что жертвами нападения стали 26 туристов из разных штатов страны).

Фотогалерея Операция «Синдур» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Жители в контролируемой Пакистаном части Кашмира выносят тело погибшего под обломками мечети в результате ракетного удара ВС Индии Фото: M.D. Mughal / AP Танки в пакистанском Лахоре Фото: Stringer / Reuters Пострадавшие в результате пакистанского обстрела в больнице города Ури на подконтрольной Индией территории Кашмира Фото: Nasir Kachroo / AP Поврежденная в результате обстрела мечеть в Бахавалпуре, Пакистан Фото: Asim Tanveer / AP Ученики школы во время военных учений в Джамму, Индия Фото: Channi Anand / AP Пакистанский военный возле разрушенного здания в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира Фото: M.D. Mughal / AP Обломки самолета возле мечети в Пампоре на индийской территории Кашмира Фото: Dar Yasin / AP Военнослужащие у разрушенной мечети в пригороде Музаффарабада на подконтрольной Пакистану территории Кашмира Фото: M.D. Mughal / AP Сотрудники сил безопасности в Музаффарабаде, административном центре пакистанской части Кашмира Фото: Akhtar Soomro / Reuters Протесты в пакистанском Хайдарабаде против индийской военной операции Фото: Pervez Masih / AP Военные Пакистана в городе Муридке Фото: K.M. Chaudary / AP Демонстранты на улицах Хайдарабада, Пакистан Фото: Pervez Masih / AP Обстановка на озере Дал в городе Сринагар, находящимся под контролем Индии Фото: Mukhtar Khan / AP Похороны в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира Фото: Stringer / Reuters Индийские военные на подконтрольной территории Кашмира Фото: Dar Yasin / AP Следующая фотография 1 / 15 Жители в контролируемой Пакистаном части Кашмира выносят тело погибшего под обломками мечети в результате ракетного удара ВС Индии Фото: M.D. Mughal / AP Танки в пакистанском Лахоре Фото: Stringer / Reuters Пострадавшие в результате пакистанского обстрела в больнице города Ури на подконтрольной Индией территории Кашмира Фото: Nasir Kachroo / AP Поврежденная в результате обстрела мечеть в Бахавалпуре, Пакистан Фото: Asim Tanveer / AP Ученики школы во время военных учений в Джамму, Индия Фото: Channi Anand / AP Пакистанский военный возле разрушенного здания в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира Фото: M.D. Mughal / AP Обломки самолета возле мечети в Пампоре на индийской территории Кашмира Фото: Dar Yasin / AP Военнослужащие у разрушенной мечети в пригороде Музаффарабада на подконтрольной Пакистану территории Кашмира Фото: M.D. Mughal / AP Сотрудники сил безопасности в Музаффарабаде, административном центре пакистанской части Кашмира Фото: Akhtar Soomro / Reuters Протесты в пакистанском Хайдарабаде против индийской военной операции Фото: Pervez Masih / AP Военные Пакистана в городе Муридке Фото: K.M. Chaudary / AP Демонстранты на улицах Хайдарабада, Пакистан Фото: Pervez Masih / AP Обстановка на озере Дал в городе Сринагар, находящимся под контролем Индии Фото: Mukhtar Khan / AP Похороны в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира Фото: Stringer / Reuters Индийские военные на подконтрольной территории Кашмира Фото: Dar Yasin / AP Смотреть

Руководство ведущей оппозиционной силы страны — партии «Индийский национальный конгресс», которая изначально безоговорочно поддержала проведение операции «Синдур» против исполнителей и кураторов теракта 22 апреля,— требует от правительства объяснений того, почему силовая акция против Пакистана была прервана «столь поспешно».

Кроме того, оппозиция в индийском парламенте призывает власти дать четкий ответ на вопрос, получила ли индийская сторона достаточные гарантии от Пакистана прекращения терактов в будущем, и ставит под сомнение правомерность решения правительства Моди ограничить силовую акцию несколькими точечными авиаударами в рамках операции «Синдур».

В свою очередь, многие имеющие миллионную аудиторию индийские блогеры выражают разочарование, а нередко и открытое возмущение тем, что правительство, по их мнению, поступило с Пакистаном «слишком мягко».

На этом фоне последние заявления пакистанской стороны свидетельствуют о том, что стороны по-прежнему занимают непримиримые позиции, что делает их диалог невозможным.

Как заявил в интервью телеканалу Geo News министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, его страна считает себя жертвой терроризма, а не ее источником.

«В отношениях с Индией у нас есть три основные проблемы: Кашмир, терроризм и вода. Они существуют последние 76 лет. Пакистан является крупнейшей жертвой терроризма, и эту проблему необходимо решить, как и вопрос о Кашмире, из-за которого Пакистан и Индия трижды воевали друг с другом. Вопрос об этой территории должен быть включен в повестку пакистано-индийских переговоров»,— отметил пакистанский министр.

Вопрос о принадлежности Кашмира, населенного преимущественно мусульманами, остается главным камнем преткновения в отношениях между Индией и Пакистаном. В 2019 году правительство Индии на фоне нападений террористов в этом регионе упразднило штат Джамму и Кашмир и создало на его основе союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх.

Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение и пообещал продолжить борьбу против «индийской оккупации», которую он и не прекращал после создания в 1947 году независимых Индии и Пакистана.

Сергей Строкань