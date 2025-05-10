Индия и Пакистан настроились на перемирие

Индия и Пакистан прекратили все боевые действия на границе. Первым об успехе «длительных ночных переговоров» сообщил Дональд Трамп, а затем подтвердил глава МИД Пакистана Исхак Дар. Согласно сообщению президента США в соцсети Truth Social, ядерные державы договорились о немедленной остановке огня при его посредничестве. Как позже уточнили в Госдепе, в ближайшее время стартуют переговоры Индии и Пакистана по широкому кругу вопросов. При этом только в ночь на 10 мая Исламабад объявил о начале ответной крупномасштабной военной операции против Нью-Дели, ее целями должны были стать индийские стратегические объекты. Войска стягивались к границе, а мировая пресса тревожно писала о надвигающейся полномасштабной войне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран пресс-конференция в Министерстве иностранных дел в Нью-Дели

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters пресс-конференция в Министерстве иностранных дел в Нью-Дели

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Можно ли говорить о деэскалации? И какова роль в ней американских переговорщиков? Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Илья Спектор сомневается, что их участие стало ключевым: «В любом случае Индия и Пакистан не были нацелены на полномасштабную войну. Администрации США очень выгодно сейчас говорить про то, что именно их усилиями была предотвращена ядерная война. Но раз в пять-шесть лет такие обострения в любом случае имеют место. Сейчас Индией и Пакистаном сделаны уже все шаги, кроме начала полномасштабных военных действий на границе. То есть, собственно, к сегодняшнему дню обе стороны подошли к последнему рубежу, и вот тут появилось американское посредничество.

При этом все претензии государств друг к другу остаются в силе.

Индия по-прежнему считает, что пакистанские спецслужбы стоят за событиями в Кашмире. Посмотрим, сколько продлится пауза в конфликте. В прошлый раз она заняла шесть лет, с 2019-го до нынешнего периода».

Представители Индии и Пакистана провели прямой телефонный звонок в полдень, сообщали местные СМИ. Официальных заявлений обе стороны не публиковали, но Исламабад подчеркивал, что надеется договориться. Активные боевые действия продолжались четверо суток. 7 мая удары по Пакистану стали самыми масштабными за последние 50 лет, заявляли власти. Эксперты отмечали, что конфликт находится в самой горячей фазе с 1990-х. И нынешние соглашения не значат, что он не усугубится, считает доцент Школы востоковедения Высшей школы экономики Ольга Харина: «Под давлением международных акторов наиболее вероятен сценарий сохранения статус-кво и возвращения к прежним договоренностям, то есть это совместный контроль на границе и так называемая ритуальная дипломатия. Другими словами, вряд ли последуют какие-либо реальные шаги к диалогу. Скорее всего, произойдет возвращение к той заморозке ситуации, что и ранее. Разрешение территориального спора между государствами маловероятно, за 80 лет они так и не смогли урегулировать конфликты.

Но есть третий сценарий — это продолжение каких-то диверсий, провокаций, кибератак, возможно, какого-то давления, довольно жесткой риторики.

Но, скорее всего, это не перерастет в полномасштабные военные действия, а больше станет показательным элементом в контексте недоверия государств. Мы сейчас будем наблюдать, действительно ли стороны готовы вести переговоры по широкому кругу вопросов, в частности, возобновления участия Индии в договоре об индусских водах от 1960 года и общем мониторинге линий контроля на границе».

В управлении аэропортов Пакистана сообщили, что воздушное пространство страны уже открыто для всех типов рейсов. Аэропорты работают в обычном режиме.

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Анжела Гаплевская