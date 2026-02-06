МИД Индии отверг причастность к взрыву в Пакистане

Министерство иностранных дел Индии отвергло обвинения в причастности к взрыву в Пакистане. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Взрыв, произошедший сегодня ранее в мечети в Исламабаде, заслуживает осуждения, и Индия выражает соболезнования в связи с гибелью людей. Прискорбно, что вместо серьезного решения проблем, подрывающих социальную ткань страны, Пакистан предпочитает вводить себя в заблуждение, возлагая ответственность за собственные внутренние беды на других», — говорится в сообщении.

Взрыв прогремел в шиитском религиозном комплексе в районе Тарлай Калан в Исламабаде во время пятничной молитвы. Погибли не менее 31 человека, более 169 получили ранения. К месту происшествия направили полицию и спасательные службы, в крупнейших больницах столицы введен режим ЧС. Ответственность за нападение никто не взял.