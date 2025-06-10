«Террористов и их спонсоров ждет уничтожение»

Индийская парламентская делегация, в которую вошли представители всех политических сил страны, посетила Россию в рамках глобальной кампании правительства премьер-министра Нарендры Моди, призванной донести до мирового сообщества позицию Индии по борьбе с терроризмом. По итогам поездки о целях продолжающейся в Кашмире антитеррористической операции «Синдур» рассказал министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав — в статье, написанной для “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Индии Нарендра Моди

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер Индии Нарендра Моди

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Массовое убийство индийских граждан в туристическом местечке Пахалгам, совершенное 22 апреля и потрясшее весь мир, стало не только покушением на жизни мирных людей, но и попыткой посеять межрелигиозную вражду и подорвать устои светского и демократического индийского государства.

В качестве ответного шага Индия была вынуждена переписать правила борьбы с терроризмом. Иллюстрацией новой политики абсолютной нетерпимости и бескомпромиссности в обеспечении национальной безопасности — доктрины Моди — стала проведенная в Кашмире операция «Синдур». После силовой акции 7 мая премьер-министр Нарендра Моди представил доктрину борьбы с терроризмом в своем телевизионном обращении к нации.

Согласно этой доктрине, сформулированной в связи с последними событиями, устанавливаются новые рамки для ответа Индии на терроризм и внешние угрозы.

Премьер-министр Моди подчеркнул, что каждый шаг — начиная с приостановки действия договора о водах Инда и заканчивая нанесением военных ударов по лагерям террористов — был тщательно спланирован и рассчитан по времени. Правительство предпочло стратегию импульсивным действиям.

Благодаря этому операция «Синдур» была выполнена неожиданно, точно и с максимальной эффективностью. Установив новую норму в борьбе с терроризмом, отражающую чувства миллионов людей, Индия обратилась к миру с посланием о том, что варварство не может прикрываться дипломатическим фасадом или ядерной риторикой.

Первым ключевым столпом новой антитеррористической доктрины является тезис «Решительное противодействие на условиях Индии». Другими словами, любое террористическое нападение на Индию получит жесткий ответ, призванный не только уничтожить террористов, но и привлечь к ответу их спонсоров.

Второй ключевой принцип — «Нулевая терпимость к ядерному шантажу». Этот принцип посылает четкий сигнал о том, что Индия не поддастся на ядерные угрозы или давление. В доктрине подчеркивается, что любая попытка использовать ядерный шантаж в качестве прикрытия для терроризма будет встречена точными и решительными действиями.

Третьим столпом доктрины является принцип «Нет различий между террористами и их спонсорами». Это означает, что Индия будет привлекать к ответственности как террористов, так и их пособников. В доктрине четко сказано, что те, кто укрывает террористов, финансирует их либо поддерживает террор, столкнутся с теми же последствиями, что и исполнители.

Премьер-министр Моди также исходит из того, что индийская антитеррористическая доктрина имеет глобальное значение, посылая миру сигнал о том, что государства, поддерживающие терроризм, в конечном итоге столкнутся с самоуничтожением. Премьер-министр Моди призвал эти страны ликвидировать свою террористическую инфраструктуру до того, как станет слишком поздно.

Операции «Синдур» предшествовали удары по лагерям террористов, нанесенные в период с 2016 по 2019 год.

Однако каждый новый шаг позволяет поднять планку и в борьбе с терроризмом. На этот раз послание Индии недвусмысленно: террор и торговля не могут сосуществовать.

По словам премьер-министра Моди, «вода и кровь не могут течь вместе». Экономические и дипломатические издержки поддержки террора теперь реальны и увеличиваются.

История будет помнить об ответных мерах Индии в отношении Пахалгама как о взвешенных и принципиальных. Операция «Синдур» — это начало нового этапа борьбы с террором.