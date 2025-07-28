МИД Индии опроверг причастность Трампа к урегулированию конфликта с Пакистаном

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что конфликт с Пакинстаном был завершен без участия президента США Дональда Трампа. Военная операция «Синдур» завершилась 10 мая, а господин Трамп не звонил в Нью-Дели с 22 апреля по 17 июля, пояснил министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Субраманьям Джайшанкар

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Субраманьям Джайшанкар

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В апреле господин Трамп звонил премьер-министру Индии Нарендру Моди, чтобы выразить соболезнования после теракта в Пахалгаме. 17 июня господа Трамп и Моди созвонились во время визита индийского премьера в Канаду. Об этом Господин Джайшанкар сообщил во время дебатов в нижней палате парламента страны, передает ТАСС. Он также опроверг, что Дональд Трамп обсуждал с Индией торговые условия для прекращения конфликта с Пакистаном.

Сегодня на пресс-конференции в Шотландии Дональд Трамп заявил, что его участие помогло предотвратить шесть международных войн. Среди разрешенных с его помощью конфликтов он упомянул военное столкновение между Индией и Пакистаном.

Глава МИД Индии подчеркнул, что конфликт с Пакистаном завершился после сообщения Исламабада о готовности прекратить огонь. «Наша позиция заключалась в том, что, если Пакистан готов, мы должны получить запрос от пакистанской стороны по каналу военных. Именно так и поступил этот запрос»,— сказал Джайшанкар.

10 мая Дональд Трамп сообщал, что Пакистан и Индия провели переговоры при посредничестве Соединенных Штатов. По словам господина Трампа, обе страны согласились прекратить огонь. Позднее информацию подтвердил министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар и глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар.