Индия подтвердила потерю нескольких самолетов в конфликте с Пакистаном

Индия сменила тактику после того, как понесла потери в воздухе в первый день конфликта с Пакистаном в начале мая, заявил начальник штаба обороны Индии генерал Анил Чаухан. Число потерянных самолетов он не назвал. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф говорил, что пакистанская армия сбила шесть индийских истребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joseph Campbell / Reuters Фото: Joseph Campbell / Reuters

«Важно то, почему произошли эти потери и что мы будем делать после этого. Мы изменили тактику, а 7, 8 и 10 мая направили больше самолетов, чтобы нанести удары по авиабазам в глубине Пакистана, и прорвали всю их противовоздушную оборону»,— сказал господин Чаухан Reuters в кулуарах форума по безопасности в Сингапуре.

Индия говорила, что ее ракеты и беспилотники нанесли удары по как минимум восьми пакистанским авиабазам по всей стране, в том числе по одной недалеко от Исламабада. Пакистан утверждает, что его потери были минимальными. Пакистанские военные также уверяли, что Индия перестала использовать свои истребители в конфликте после того, как понесла потери 7 мая.

10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что страны договорились о прекращении огня. На прошлой неделе Нью-Дели и Исламабад в рамках переговоров по нормализации отношений согласились к концу мая увести подкрепления, развернутые во время конфликта, на позиции мирного времени.

Подробности — в материале «Ъ» «Последнее индийское предупреждение».