Индия подтвердила потерю нескольких самолетов в конфликте с Пакистаном
Индия сменила тактику после того, как понесла потери в воздухе в первый день конфликта с Пакистаном в начале мая, заявил начальник штаба обороны Индии генерал Анил Чаухан. Число потерянных самолетов он не назвал. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф говорил, что пакистанская армия сбила шесть индийских истребителей.
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«Важно то, почему произошли эти потери и что мы будем делать после этого. Мы изменили тактику, а 7, 8 и 10 мая направили больше самолетов, чтобы нанести удары по авиабазам в глубине Пакистана, и прорвали всю их противовоздушную оборону»,— сказал господин Чаухан Reuters в кулуарах форума по безопасности в Сингапуре.
Индия говорила, что ее ракеты и беспилотники нанесли удары по как минимум восьми пакистанским авиабазам по всей стране, в том числе по одной недалеко от Исламабада. Пакистан утверждает, что его потери были минимальными. Пакистанские военные также уверяли, что Индия перестала использовать свои истребители в конфликте после того, как понесла потери 7 мая.
10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что страны договорились о прекращении огня. На прошлой неделе Нью-Дели и Исламабад в рамках переговоров по нормализации отношений согласились к концу мая увести подкрепления, развернутые во время конфликта, на позиции мирного времени.
Подробности — в материале «Ъ» «Последнее индийское предупреждение».