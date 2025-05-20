Пакистан и Индия договорились о выводе дополнительных войск из приграничной зоны

Нью-Дели и Исламабад в рамках переговоров по нормализации отношений согласились к концу мая увести подкрепления, развернутые во время недавнего конфликта, на позиции мирного времени. Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленный источник в пакистанской службе безопасности.

Чиновник также поделился с информагентством, что вывод дополнительных войск и вооружений стороны планировали провести за десять дней, но незначительные проблемы вызвали задержку. Индийская армия заявляла о готовности обеих стран к сокращению контингента у границ на прошлой неделе.

Последний военный конфликт между Индией и Пакистаном начался 7 мая. Он сопровождался взаимными обстрелами. 10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что страны достигли полного и немедленного прекращения огня.