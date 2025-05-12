Моди: Индия приостановила удары по Пакистану

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что пока удары по Пакистану в рамках военной операции «Синдур» приостановлены. По его словам, дальнейшие шаги Дели зависят от действий Исламабада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нарендра Моди

Фото: Stringer / Reuters Нарендра Моди

Фото: Stringer / Reuters

«Индия приостановила свои удары по Пакистану и будет действовать в соответствии с действиями Пакистана»,— сказал Нарендра Моди в своем первом публичном выступлении после начала операции «Синдур».

По словам индийского премьера, переговоры с Пакистаном могут вестись только о терроризме и возвращении контролируемой пакистанцами территории Кашмира. «Ничего больше»,— подчеркнул Нарендра Моди.

Конфликт между Индией и Пакистаном обострился в ночь на 7 мая: индийская армия нанесла удары по объектам на территории Пакистана и контролируемой им части Кашмира. В ночь на 10 мая Пакистан объявил о начале крупномасштабной операции против Индии. Позднее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на прекращение огня.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Игра в войну».

Лусине Баласян