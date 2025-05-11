Игра в войну

Острота вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном пошла на убыль после того, как в субботу, 10 мая, стороны договорились о прекращении огня. Перемирие инициировал Пакистан, незадолго до этого заявивший о начале «широкомасштабной операции» против Индии в ответ на индийскую операцию «Синдур». Трижды воевавшие в своей истории страны оказались не готовы сражаться, не имея шансов добиться быстрой победы. Противостояние переходит в стадию политической и информационной войны, в центре которой оказались ЗРК-400 и ракеты BrahMos, находящиеся в арсенале индийской армии. В Дели назвали дезинформацией сообщения Исламабада об уничтожении вооружений российского и совместно российско-индийского производства и отметили ключевую роль ЗРК С-400 в отражении воздушных атак Пакистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anushree Fadnavis / Reuters Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Новая война между Индией и Пакистаном, которая грозила не на шутку разгореться в первые дни мая, похоже, отменяется. Как сообщил в субботу, 10 мая, первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри, командующий военными операциями Пакистана позвонил командующему военными операциями Индии и предложил ему в тот же день ввести режим перемирия.

По итогам переговоров была достигнута договоренность, что стороны «прекратят всю стрельбу и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 субботы по местному времени». «Обеим сторонам даны инструкции, как выполнять это соглашение, а командующие военными операциями вновь побеседуют 12 мая в 12:00»,— отметил Викрам Мисри.

Несмотря на поступившую в ночь на воскресенье информацию о случаях нарушения режима прекращения огня и атаках пакистанских беспилотников на индийский город Сринагар и ряд других городов, обе стороны демонстрируют решимость завершить военную эскалацию.

«Пакистан подтвердил утром в воскресенье, что он по-прежнему привержен добросовестному соблюдению соглашения о прекращении огня, о котором он договорился с Индией»,— сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на пакистанский МИД.

В интервью телеканалу первый заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Исхак Дар пояснил, что военная операция против Индии «Баньян уль-Марсус» («Стена, покрытая свинцом») была вынужденной оборонительной мерой, после которой «Пакистан не может позволить себе рисковать». «Индия должна остановиться, если в ней есть хоть капля здравомыслия. Если они остановятся, то и мы остановимся. Мы не хотим разрушений»,— отметил Исхак Дар.

Индийская сторона подтверждает приверженность к деэскалации, если Пакистан ответит взаимностью. Как заявила представитель ВВС страны Виомика Сингх, операция «Синдур», проведенная 7 мая, была вынужденной мерой, в ходе которой индийские вооруженные силы наносили «точные удары только по определенным военным целям в ответ на действия Пакистана».

В воскресенье командование ВВС Индии, впрочем, уточнило, что операция «Синдур» против враждебных групп еще продолжается, при этом ранее поставленные цели были успешно выполнены «в хорошо продуманной и сдержанной манере».

Резкая смена сюжетов в отношениях между двумя соседними государствами произошла в течение нескольких часов.

Угроза новой, четвертой в истории войны между Индией и Пакистаном выглядела вполне реальной еще утром 10 мая, после того как в ночь с пятницы на субботу Исламабад осуществил массированный удар по индийским военным и гражданским объектам.

«Пакистан использовал беспилотники, дальнобойное оружие, барражирующие боеприпасы и истребители для нападения на гражданские районы и военную инфраструктуру. Пакистанские военные также прибегли к воздушным вторжениям с использованием беспилотников и обстрелу крупнокалиберным оружием вдоль линии контроля»,— заявили в субботу утром в Минобороны Индии.

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Когда же стороны договорились о прекращении огня, с бравурным заявлением выступил президент США Дональд Трамп, записавший перемирие в свой дипломатический актив. «После долгой ночи переговоров, в которых США выступали в качестве посредника, я рад объявить, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.

Теперь противостояние Дели и Исламабада переходит в плоскость политической, экономической и информационной войны. Это, в частности, проявилось в кардинально отличающихся оценках итогов конфликта, которые дают в Дели и Исламабаде, рапортуя о собственных успехах и пытаясь дезавуировать заявления другой стороны.

В заявлении представителя Минобороны Индии отмечается, что «за последние несколько дней Пакистан понес очень тяжелые потери как на суше, так и в воздухе, после того как совершил неспровоцированные атаки на наши объекты».

«Индийские военные нанесли значительный ущерб важнейшим пакистанским военно-воздушным базам Скарду, Саргодха, Джейкобабад и Бхолари. Кроме того, из-за потери системы ПВО и радаров защита воздушного пространства Пакистана стала невозможной. По всей линии контроля нанесен значительный ущерб военной инфраструктуре, командным пунктам управления и объектам материально-технического обеспечения»,— подчеркнул представитель индийского военного ведомства.

В свою очередь, пакистанская сторона рапортует об успешных ударах по базам индийских ВВС и аэродромам в Джамму и Кашмире и штатах Пенджаб и Гуджарат, а также о ликвидации базы ракет BrahMos, ставших визитной карточкой российско-индийского военно-технического сотрудничества, и российской системы ЗРК С-400, находящейся на вооружении индийской армии.

Индийская сторона категорически опровергает эти сообщения. «Пакистан пытался продолжить злонамеренную кампанию дезинформации, распространяя в социальных сетях заявления об уничтожении системы С-400 в Адампуре, уничтожении аэродромов в Сураткаре и Сирсе, базы BrahMos в Нагроте, а также о серьезном ущербе, нанесенном другим военным объектам. Индия недвусмысленно отвергает эти ложные заявления»,— сообщила представитель ВВС Виомика Сингх.

В свою очередь, как сообщила со ссылкой на источники в Минобороны страны газета The Hindustan Times, атака пакистанских ракет и беспилотников была успешно отражена с помощью российских ЗРК С-400, которые получили в Индии название Sudarshan Chakra. «Использованные в ходе отражения пакистанской атаки системы C-400 являются одними из самых современных в мире, позволяя отслеживать цели на расстоянии до 600 км и нейтрализовать угрозы на расстоянии до 400 км»,— отмечает издание.

Сергей Строкань