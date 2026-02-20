Трамп: пошлины США предотвратили ядерную войну Индии и Пакистана

Американские пошлины помогли предотвратить ядерную войну между Индией и Пакистаном, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, дальнейшие решения Вашингтона по пошлинам «будут более сложными, но очень мощными».

«Тарифы использовались для прекращения пяти из восьми войн, которые я урегулировал. Я урегулировал восемь войн, нравится вам это или нет, включая Индию, Пакистан, ядерную. Могла быть и ядерная»,— сказал господин Трамп на брифинге (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

20 февраля Верховный суд США признал незаконными пошлины, которые Дональд Трамп ввел на основании федерального закона, применяемого при чрезвычайных ситуациях национального масштаба. Американский президент заявил, что тарифы будут действовать, несмотря на решение суда. Он также пообещал подписать указ о дополнительной глобальной пошлине в 10%.

Конфликт между Индией и Пакистаном обострился в апреле 2025 года после теракта в индийском штате Джамму и Кашмир. Власти Индии обвинили в причастности к атаке пакистанские спецслужбы. Стороны обменялись ракетными ударами. 10 мая Дональд Трамп объявил, что Индия и Пакистан договорились о прекращении огня при посредничестве США.