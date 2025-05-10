Что известно об объявленном перемирии между Индией и Пакистаном. Главное

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на прекращение огня. Оно стартовало в 17:00 (14:30 мск). Обе стороны подтвердили эту информацию. Подробнее о перемирии между Нью-Дели и Исламабадом — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Индии Викрам Мисри

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters Глава МИД Индии Викрам Мисри

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters