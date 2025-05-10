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Что известно об объявленном перемирии между Индией и Пакистаном. Главное
Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на прекращение огня. Оно стартовало в 17:00 (14:30 мск). Обе стороны подтвердили эту информацию. Подробнее о перемирии между Нью-Дели и Исламабадом — в подборке «Ъ».
Глава МИД Индии Викрам Мисри
Фото: Anushree Fadnavis / Reuters
- «После длительной ночи переговоров, которые велись при посредничестве Соединенных Штатов, я с радостью сообщаю, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня. Поздравляю обе страны с использованием здравого смысла и великого ума»,— написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
- Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил информацию о прекращении огня с Индией.
- Индия подтвердила прекращение огня, но предупредила, что «любая террористическая атака боевиков» с территории Пакистана станет поводом к войне.
- «За последние 48 часов я и вице-президент Вэнс провели переговоры с высокопоставленными представителями Индии и Пакистана. Рад сообщить, что правительства Индии и Пакистана договорились о немедленном прекращении огня и начале переговоров по широкому кругу вопросов на нейтральной площадке»,— написал госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.
- Перемирие началось в 17:00 (14:30 мск) в субботу, 10 мая, сообщил глава МИД Индии Викрам Мисри.
- Прекращение огня было согласовано напрямую, посредством телефонного разговора, сообщают источники CNN с индийской стороны.
- Воздушное пространство Пакистана вновь открыто для всех типов рейсов, аэропорты в стране работают после заявлений о прекращении огня с Индией, сообщило управление аэропортов страны.
- Индия, несмотря на прекращение огня, оставит в силе принятые против Пакистана меры, пишет Reuters, в том числе решение Индии о приостановке действия договора о водах Инда. По-прежнему действуют меры в сфере торговли и виз.
- 10 мая утром Пакистан объявил о начале широкомасштабной военной операции против Индии. Глава МИД Пакистана говорил, что Исламабад прекратит боевые действия, если их остановит Нью-Дели.