Индия и Пакистан стараются обогнать друг друга в высоте флагштоков

После майского четырехдневного вооруженного конфликта Индии и Пакистана на границе между этими странами в Пенджабе усилилась конкуренция мирными способами — например, в том, у кого флаг развевается на более высоком флагштоке. Об этом пишет газета The Guardian.

Церемонии, связанные с подъемом или спуском флага, давно стали для обеих сторон демонстрацией патриотических и националистических чувств. Самой известной является так называемая церемония отбоя на КПП «Вагах—Атари» — там с 1959 года ежедневно проходит парад пакистанских и индийских солдат в ярких мундирах, выполняющих сложные строевые приемы. За ней следит много зрителей.

Но соперничество не ограничивается парадами. Как пишет The Guardian, на пункте «Садки» с пакистанской стороны установлен флаг на флагштоке высотой 50 м, а недавно индийская сторона установила более высокий, 61-метровый флагшток. Ранее в высоте флагштоков Индия и Пакистан конкурировали и на КПП «Вагах—Атари» — в 2017 году с индийской стороны установили 110-метровый флагшток, вскоре после этого Пакистан заменил собственный флагшток на 122-метровый. Через шесть лет Индия снова заменила флагшток — теперь его высота составляет 127 м.

«Хотя эта "война флагштоков" может выглядеть чисто символическим состязанием, она наполнена эмоциональным и националистическим подтекстом, особенно в контексте соперничества Индии и Пакистана, где напряженность затрагивает жизни людей с обеих сторон»,— считает индийский военный эксперт Рахул Беди.

