В Кашмире после объявленного перемирия вновь прозвучали взрывы

Сразу в нескольких городах индийской части Кашмира прозвучали взрывы, передает Reuters. Около пяти часов назад Индия и Пакистан согласились прекратить огонь.

Как пишет Reuters, взрывы слышны в городах Сринагар и Джамму. Взрывы снарядов над Джамму напоминают вспышки, которые местные жители видели накануне, уточняет агентство.

«Это не прекращение огня. Системы ПВО только что сработали в центре Сринагара»,— написал главный министр индийского штата Джамму и Кашмир Омар Абдулла в соцсети X. Сообщений о взрывах на территории пакистанского региона Азад-Кашмир не поступало.

Ранее Индия и Пакистан провели переговоры при посредничестве США. Нью-Дели и Исламабад согласились на немедленное прекращение огня. Оно вступило в силу 10 мая в 17:00 по местному времени (14:30 мск).

Подробнее — в материале «Ъ» «Индия и Пакистан перешли к боям в воздухе».