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Коммерсантъ FM
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Пакистан начал военную операцию против Индии

Пакистан объявил о начале крупномасштабной военной операции «Баньян-уль-Марсус» — «Прочная стена». Ее назвали ответом на «продолжающиеся провокации» со стороны Индии. Об этом сообщают «Аль-Джазира», SAMAA, пакистанский телеканал Geo TV и другие СМИ.

Geo TV со ссылкой на источники сообщает, что пакистанская армия нанесла удары по нескольким индийским военным объектам. Пострадали авиабазы Удхампур и Патханкот. Кроме того, телеканал сообщил об уничтожении склада сверхзвуковых противокорабельных ракет «БраМос». Также источники телеканала утверждают, что в результате кибератаки Пакистан вывел из строя «70% электросети Индии».

В ответ Индия выпустила ракеты по трем авиабазам — одна из них находится недалеко от столицы Пакистана, сообщил представитель пакистанской армии генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри. «Индия с помощью своих самолетов запустила ракеты класса "воздух-земля"... Целями стали Нур-Хан, Мюрид и Шоркот»,— сказал он (цитата по Reuters). Некоторые из них были перехвачены силами ПВО, добавил генерал.

The Times of India сообщает, что Пакистан также начал новую волну атак беспилотников, которые нацелены на 26 районов Индии — от Джамму и Кашмира на севере до Гуджарата на западе страны.

Александр Рыльский

Фотогалерея

Операция «Синдур»

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Жители в контролируемой Пакистаном части Кашмира выносят тело погибшего под обломками мечети в результате ракетного удара ВС Индии

Жители в контролируемой Пакистаном части Кашмира выносят тело погибшего под обломками мечети в результате ракетного удара ВС Индии

Фото: M.D. Mughal / AP

Танки в пакистанском Лахоре

Танки в пакистанском Лахоре

Фото: Stringer / Reuters

Пострадавшие в результате пакистанского обстрела в больнице города Ури на подконтрольной Индией территории Кашмира

Пострадавшие в результате пакистанского обстрела в больнице города Ури на подконтрольной Индией территории Кашмира

Фото: Nasir Kachroo / AP

Поврежденная в результате обстрела мечеть в Бахавалпуре, Пакистан

Поврежденная в результате обстрела мечеть в Бахавалпуре, Пакистан

Фото: Asim Tanveer / AP

Ученики школы во время военных учений в Джамму, Индия

Ученики школы во время военных учений в Джамму, Индия

Фото: Channi Anand / AP

Пакистанский военный возле разрушенного здания в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Пакистанский военный возле разрушенного здания в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Фото: M.D. Mughal / AP

Обломки самолета возле мечети в Пампоре на индийской территории Кашмира

Обломки самолета возле мечети в Пампоре на индийской территории Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

Военнослужащие у разрушенной мечети в пригороде Музаффарабада на подконтрольной Пакистану территории Кашмира

Военнослужащие у разрушенной мечети в пригороде Музаффарабада на подконтрольной Пакистану территории Кашмира

Фото: M.D. Mughal / AP

Сотрудники сил безопасности в Музаффарабаде, административном центре пакистанской части Кашмира

Сотрудники сил безопасности в Музаффарабаде, административном центре пакистанской части Кашмира

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Протесты в пакистанском Хайдарабаде против индийской военной операции

Протесты в пакистанском Хайдарабаде против индийской военной операции

Фото: Pervez Masih / AP

Военные Пакистана в городе Муридке

Военные Пакистана в городе Муридке

Фото: K.M. Chaudary / AP

Демонстранты на улицах Хайдарабада, Пакистан

Демонстранты на улицах Хайдарабада, Пакистан

Фото: Pervez Masih / AP

Обстановка на озере Дал в городе Сринагар, находящимся под контролем Индии

Обстановка на озере Дал в городе Сринагар, находящимся под контролем Индии

Фото: Mukhtar Khan / AP

Похороны в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Похороны в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Фото: Stringer / Reuters

Индийские военные на подконтрольной территории Кашмира

Индийские военные на подконтрольной территории Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

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Жители в контролируемой Пакистаном части Кашмира выносят тело погибшего под обломками мечети в результате ракетного удара ВС Индии

Фото: M.D. Mughal / AP

Танки в пакистанском Лахоре

Фото: Stringer / Reuters

Пострадавшие в результате пакистанского обстрела в больнице города Ури на подконтрольной Индией территории Кашмира

Фото: Nasir Kachroo / AP

Поврежденная в результате обстрела мечеть в Бахавалпуре, Пакистан

Фото: Asim Tanveer / AP

Ученики школы во время военных учений в Джамму, Индия

Фото: Channi Anand / AP

Пакистанский военный возле разрушенного здания в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Фото: M.D. Mughal / AP

Обломки самолета возле мечети в Пампоре на индийской территории Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

Военнослужащие у разрушенной мечети в пригороде Музаффарабада на подконтрольной Пакистану территории Кашмира

Фото: M.D. Mughal / AP

Сотрудники сил безопасности в Музаффарабаде, административном центре пакистанской части Кашмира

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Протесты в пакистанском Хайдарабаде против индийской военной операции

Фото: Pervez Masih / AP

Военные Пакистана в городе Муридке

Фото: K.M. Chaudary / AP

Демонстранты на улицах Хайдарабада, Пакистан

Фото: Pervez Masih / AP

Обстановка на озере Дал в городе Сринагар, находящимся под контролем Индии

Фото: Mukhtar Khan / AP

Похороны в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Фото: Stringer / Reuters

Индийские военные на подконтрольной территории Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

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