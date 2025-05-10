В армии Пакистана заявили, что Индия запустила ракеты по своим городам

В индийском городе Амритсара прогремели четыре взрыва, сообщает Reuters. Представитель пакистанского Минобороны генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри заявил, что Индия якобы нанесла удар по своей же территории. Он добавил, что на Амритсару упали четыре баллистических ракеты, еще одна была сбита в индийском Адампуре.

«Индийское правительство теперь подвергает опасности собственных граждан и инфраструктуру под видом трансграничной агрессии»,— сказал на пресс-конференции генерал (цитата по SAMAA). Он заявил, что у Пакистана есть доказательства тому, что удары нанесла Индия. Минобороны не предоставило эти доказательства. Представитель также заявил, что Индия якобы запускала ракеты по Амритсару и раньше: это произошло в ночь с 7 на 8 мая.

До этого Sky News сообщил о десяти взрывах в индийском аэропорту Сринагара, который находится в Кашмире.

Накануне, 9 мая, Индия запретила полеты гражданских самолетов в 32 аэропортах в северной и западной частях страны до 15 мая. Происходят массовые отключения электроэнергии в Джамму и Кашмире, сообщает «Аль-Джазира». Столица Индии Нью-Дели находится в состоянии повышенной готовности.

О развитии военного конфликта — в материале «Ъ» «Индия и Пакистан перешли к боям в воздухе».