Власти Пакистана прокомментировали военную операцию против Индии

В правительстве Пакистана заявили, что широкомасштабная военная операция нужна была ради защиты суверенитета страны и ее «угнетенных граждан». В правительстве назвали происходящее эффективным ответом на индийскую агрессию.

Власти страны заявили, что армия Пакистана уничтожила один из командных центров индийского воинского формирования. «Также был успешно поражен и стерт с лица земли склад снабжения в Ури»,— написала пресс-служба правительства в соцсети X.

Министр иностранных дел страны Мухаммад Исхак Дар в интервью Geo TV заявил, что Пакистан «последовательно избегал эскалации» несмотря на агрессию Индии. Он заявил, что объявленная военная операция — это якобы первый удар Пакистана по Индии за все дни вооруженного конфликта между странами.

О начале военной операции Пакистан объявил сегодня, 10 мая. СМИ страны сообщали, что в результате обстрелов пострадали индийские авиабазы Удхампур и Патханкот. Пострадали и другие военные объекты. Индийские СМИ сообщали также о массированных налетах БПЛА. Агентство PTI опубликовало информацию о том, что в Джамму и Кашмире погиб высокопоставленный индийский чиновник. Страны «Группы семи» (G7) призвали Индию и Пакистан снизить градус напряженности в регионе.