Индия приостановила полеты гражданских самолетов в 32 аэропортах

Индия запретила полеты гражданских самолетов в 32 аэропортах в северной и западной частях страны до 15 мая. Данные Управления гражданской авиации (DGCA) сообщает индийская газета Hindustan Times.

«В список входят аэропорты Адхампур, Амбалу, Амритсар, Авантипур, Батинда, Бхудж, Биканер, Чандигарх, Халвара, Хиндон и Джамму»,— пишет издание. Эвакуация происходит в пяти районах Джамму и Кашмира. Сообщается о 18 погибших и 60 пострадавших после обстрела приграничных районов. Остальные жители перемещены в целях безопасности.

К границе с Пакистаном направлены индийские военные корабли, оснащенные сверхзвуковыми крылатыми ракетами, сообщил источник в оборонном ведомстве. Ударная группа включает в себя авианосец, эсминцы, фрегаты и противолодочные корабли. Она находится примерно в 300–400 милях от побережья Пакистана. Также к границе отправлена ракета BrahMos, частично разработанная в России. В ней установлена боеголовка массой 300 кг для поражения целей до 500 миль.

Конфликт между Индией и Пакистаном возобновился в ночь на 7 мая после ударов Индии по объектам «террористической инфраструктуры» на территории Пакистана и контролируемой им части Кашмира в рамках операции «Синдур». Пакистанские власти сообщали о более чем 30 погибших. Индия заявляла о 17 жертвах обстрелов.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Индия и Пакистан перешли к боям в воздухе».

Екатерина Отрашкевич