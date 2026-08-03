Взрывоопасный Пакистан

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва 2 августа произошел громкий теракт: в результате взрыва у полицейского участка 14 человек погибли, еще более 20 получили ранения. Атака смертника была совершена вблизи митинга против роста террористической активности в приграничной с Афганистаном долине Сват. Резко обострилась ситуация и на индо-пакистанской границе. Накануне седьмой годовщины отмены Индией особого статуса штата Джамму и Кашмир в контролируемой Пакистаном части Кашмира произошли беспорядки, жертвами которых стали десятки мирных граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: M.D. Mughal / AP Фото: M.D. Mughal / AP

Подробности нового резонансного теракта в приграничной с Афганистаном пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, совершенного 2 августа, сообщила газета Dawn со ссылкой на правоохранительные органы. Как заявил начальник полиции округа Сват Умар Хан, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство после того, как сотрудники полиции попытались обыскать его у входа в полицейский участок. Взрыв произошел вблизи площади Кабал-Чоук, где в этот момент проходил многолюдная акция протеста против происходящего в последние месяцы роста террористической активности в долине Сват.

Предыдущий теракт в провинции Хайбер-Пахтунхва произошел 29 июля. Вооруженные стрелковым оружием и гранатометами боевики совершили нападение на полицейский контрольно-пропускной пункт в районе Хангу, в результате чего были убиты девять сотрудников правоохранительных органов, включая заместителя суперинтенданта полиции.

Пакистанские силы безопасности развернули ответную операцию, в ходе перестрелки, продолжавшейся несколько часов, убиты несколько боевиков. Власти провинции Хайбер-Пахтунхва обвинили в нападении на блокпост пакистанское движение «Талибан», имеющее свои базы в Афганистане.

Рост террористической активности в приграничных с Афганистаном обширных районах страны, которые остаются серой зоной безопасности и практически не контролируются центральными властями в Исламабаде, вынуждает пакистанских силовиков совершать рейды на территории Афганистана, резко обострившие отношения с правительством талибов в Кабуле.

В новом отчете Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), обнародованном 29 июля, отмечается, что трансграничные атаки Пакистана против Афганистана, начавшиеся в октябре прошлого года, уже стали причиной гибели около 500 мирных жителей, еще более 1,2 тыс. гражданских лиц получили ранения. «Только за период с 1 апреля по 30 июня число погибших и раненых составило 399 человек, среди которых 40 женщин и 112 детей»,— отмечается в документе. Наибольшее количество жертв было зафиксировано 28 июня в результате пакистанских авиаударов по провинциям Пактика, Кунар и Пактия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Sherin Zada / AP Фото: Sherin Zada / AP Фото: Sherin Zada / AP Следующая фотография 1 / 3 Фото: Sherin Zada / AP Фото: Sherin Zada / AP Фото: Sherin Zada / AP

По информации правозащитной организации Rawadari, с 31 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года пакистанские авиационные и ракетные удары в Афганистане привели к гибели или ранениям не менее 1187 мирных жителей и вынудили более 29 тыс. семей покинуть свои дома. Пакистанские военные наносили удары по провинциям Хост, Пактия, Пактика, Нуристан, Нангархар, Гельменд и городам Кандагар и Кабул, в результате которых были разрушены сотни жилых домов, школ, медицинских учреждений и мечетей.

Накануне седьмой годовщины решения индийского правительства отменить особый статус приграничного штата Джамму и Кашмир, принятого 5 августа 2019 года, резко обострились и отношения Пакистана с соседней Индией.

В контролируемой Пакистаном части Кашмира, которую Индия считает оккупированной зоной, на прошлой неделе прошли массовые акции протеста. При подавлении вспыхнувших беспорядков погибли десятки мирных граждан. «В управляемом Пакистаном Кашмире 27 и 28 июля пакистанские силы убили 35 безоружных мирных кашмирских протестующих и людей, которые даже не участвовали в акциях протеста, включая женщин и детей. Большое количество людей получили тяжелые огнестрельные ранения и находятся в критическом состоянии»,— говорится в заявлении действующей на территории контролируемой Пакистаном части Кашмира и запрещенной там организации «Объединенный комитет народных действий» (JAAC).

Беспорядки произошли в ходе первого этапа выборов в законодательный орган контролируемой Пакистаном зоны Кашмира. Как сообщила газета The Times of India, во время голосования произошли столкновения полиции и активистов JAAC, возглавивших протесты против фальсификации выборов в регионе и вмешательства федеральных властей Пакистана в их проведение с целью обеспечить победу лояльным кандидатам. Сторонники JAAC вступали в стычки с сотрудниками полиции, которые открывали огонь по протестующим.

По версии пакистанских властей, полиция прибегла к самообороне после атак со стороны протестующих. Как заявил министр информации Атаулла Тарар, протесты, организованные JAAC, носили не мирный, а насильственный характер. По его словам, к акциям были причастны боевики, действующие «в интересах иностранных сил и финансируемые Индией».

В свою очередь, МИД Индии резко осудил власти Пакистана за проведение выборов в подконтрольном Исламабаду Кашмире. «Проходящая там показная избирательная кампания является попыткой Пакистана замаскировать незаконную оккупацию и скрыть серьезные нарушения прав человека в регионе»,— заявил официальный представитель МИДа Рандхир Джайсвал.

Кроме того, индийские СМИ 2 августа сообщили о задержании полицией восточного штата Западная Бенгалия гражданина Индии, планировавшего устроить беспорядки на недавних молодежных протестах в Нью-Дели. Как сообщил журналистам представитель специализированного подразделения полиции штата по борьбе с терроризмом, задержанный Хамим Мондал связан с базирующейся в Пакистане террористической группировкой «Джаиш-е-Мухаммад».

Сергей Строкань