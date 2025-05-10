Власти Пакистана после прекращения боев с Индией открыли воздушное пространство

Управление аэропортов Пакистана сообщило, что воздушное пространство страны вновь открыто для всех типов рейсов. Все аэропорты возобновили работу. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Пакистан и Индия после переговоров при посредничестве Соединенных Штатов согласились прекратить огонь.

«Воздушное пространство Пакистана полностью восстановлено для всех типов рейсов. Все аэропорты в стране возобновили работу и доступны для полетов в обычном режиме»,— говорится в сообщении Управления аэропортов Пакистана в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Пакистан неоднократно закрывал воздушное пространство на фоне обострения отношений с Индией. В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по территории Пакистана. В ночь на 10 мая Пакистан объявил о начале крупномасштабной операции против Индии. Армия страны обстреляла военные объекты и использовала беспилотники. Индия в ответ запустила ракеты.

После переговоров с США, как заявлял Дональд Трамп, Пакистан и Индия согласились на немедленное прекращение огня. Исламабад и Нью-Дели подтвердили это. МИД Индии уточнял, что прекращение огня началось в 17:00 (14:30 мск) 10 мая.

Подробнее — в материале «Ъ» «Индия и Пакистан перешли к боям в воздухе».