Моди отметил вклад российских ЗРК С-400 в противостояние с Пакистаном

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подвел итог операции «Синдур» против Пакистана и подчеркнул вклад российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Он сказал, что системы противовоздушной обороны достойно показали себя в период с 7 по 11 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нарендра Моди

Фото: Stringer / Reuters Нарендра Моди

Фото: Stringer / Reuters

«Системы противовоздушной обороны Индии выдержали многочисленные конфликты. Такие отечественные системы, как Akash, были дополнительно усилены передовыми платформами, такими как С-400. Надежная оборона теперь стала определяющей чертой идентичности Индии»,— сказал премьер-министр (цитата по India Today).

Упомянутые господином Моди ЗРК С-400 Индия закупила у России в 2018 году. Тогда страна приобрела пять полков комплексов на сумму более $5 млрд. В 2019 году Россия поставила в Индию вооружение и военную технику на $14,5 млрд.

Екатерина Отрашкевич