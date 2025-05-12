Моди: Пакистан вместо помощи в борьбе с терроризмом напал на Индию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что вооруженные силы республики 7 мая ударили по Пакистану с целью уничтожить лагеря террористов. В ответ на это Исламабад атаковал индийскую территорию, вместо того чтобы помочь в борьбе с терроризмом, добавил премьер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нарендра Моди

Фото: Stringer / Reuters Нарендра Моди

Фото: Stringer / Reuters

«Несколько главных террористов, которые свободно разгуливали по Пакистану последние два-три десятилетия, строя заговоры против Индии, были уничтожены одним ударом»,— сказал господин Моди в своем первом публичном выступлении после начала военной операции «Синдур» (цитата по агентству ANI). Он подчеркнул, что Индия согласилась приостановить военные действия, как только Исламабад пообещал прекратить атаки.

Сегодня, 12 мая, Нарендра Моди сообщил, что удары по Пакистану в рамках операции «Синдур» приостановлены. По его словам, дальнейшие шаги Дели зависят от действий Исламабада. Конфликт обострился в ночь на 7 мая: индийская армия нанесла удары по объектам на территории Пакистана и контролируемой им части Кашмира. В ночь на 10 мая Пакистан объявил о начале крупномасштабной операции против Индии. Позднее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на прекращение огня.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Игра в войну».