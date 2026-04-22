Индия и Пакистан к бою готовы

Власти Пакистана продлили до 24 мая запрет на полеты индийских авиалайнеров в воздушном пространстве страны, введенный год назад после расстрела туристов в Пахалгаме (индийский Кашмир). В отмечаемую 22 апреля годовщину теракта Нью-Дели и Исламабад оказались на грани нового конфликта. Силы безопасности Индии сообщают о раскрытии в стране шпионской сети, которая по заданию спецслужб Пакистана провоцировала массовые протесты и готовила теракты. На фоне эскалации в отношениях Пакистана с Индией и Афганистаном глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар дал негативную оценку попыткам Исламабада стать посредником в переговорах США и Ирана.

Фото: Vincent Thian / AP

Объявленный властями Пакистана 22 апреля запрет на полеты индийских самолетов в воздушном пространстве страны до 24 мая распространяется на все суда индийских авиакомпаний, включая находящиеся в аренде, а также на военную авиацию.

Исламабад закрыл свое воздушное пространство для индийских самолетов еще 24 апреля прошлого года, через два дня после теракта в Пахалгаме, совершенного на индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Первоначально запрет был введен на месяц и затем продлевался на протяжении всего года.

Зеркальным ответом Индии стало закрытие 30 апреля прошлого года воздушного пространства страны для пакистанских самолетов и регулярное продление запрета на авиаперевозки.

Расстрел туристов в Пахалгаме 22 апреля прошлого года стал самым громким терактом, совершенным на территории Индии за последнее десятилетие. Жертвами хорошо экипированных и имевших автоматическое оружие боевиков стали 25 индийцев и 1 гражданин Непала, еще более 20 человек получили ранения.

Индия назвала нападение на туристов в приграничном с Пакистаном районе Кашмира внешним заговором, подготовленным Межведомственной разведкой Пакистана, и в ответ 7 мая прошлого года начала военную операцию «Синдур», нанеся «удары возмездия» по территории Пакистана.

Пакистан нанес ответные удары по территории Индии. После ожесточенного, но непродолжительного противостояния 10 мая стороны заявили о прекращении огня, после чего президент Трамп поспешил включить трехдневный вооруженный конфликт Нью-Дели и Исламабада в список завершенных им «восьми войн».

Между тем в первую годовщину теракта в Пахалгаме Нью-Дели и Исламабад балансируют на грани нового конфликта.

На прошлой неделе газета The Times of India сообщила о том, что власти Индии изучают вероятную причастность спецслужб Пакистана к массовым протестам рабочих промышленных предприятий в городе Ноида (штат Уттар-Прадеш), вспыхнувшим 13 апреля. Протесты в Ноиде, входящей в столичную агломерацию Дели, переросли в беспорядки и сопровождались актами вандализма, поджогами машин, включая полицейские автомобили. Главным требованием протестующих стало повышение минимальной зарплаты, которую власти Уттар-Прадеш в итоге согласились увеличить на 21%.

Масштабная антиправительственная акция нарушила движение транспорта в ряде районов Дели. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ. «Мы не исключаем, что протесты в Ноиде могли стать результатом хорошо спланированного заговора с участием спецслужб Пакистана с целью дестабилизировать обстановку, подорвать законность и порядок в регионе»,— заявил министр труда штата Уттар-Прадеш Анил Раджбхар. «Вероятные связи Пакистана с участниками протестных акций сейчас устанавливаются»,— добавил Анил Раджбхар. Он напомнил о том, что накануне протестов в Ноиде в городе была раскрыта сеть пакистанской разведки и арестованы четверо ее агентов.

Перед событиями в Ноиде индийские СМИ сообщили о ликвидации силами безопасности страны действовавшей в индийской столице и ряде штатов агентурной сети, выполнявшей задания пакистанской разведки.

Как сообщило агентство Press Trust of India, в ходе операции индийских спецслужб были арестованы 11 человек, подозреваемых в шпионаже, контрабанде оружия и заговоре с целью осуществления терактов. У арестованных было конфисковано оружие с пакистанской маркировкой, самодельные взрывные устройства и взрывчатые материалы, предназначенные для проведения терактов.

Кроме того, индийской контрразведке удалось обнаружить скрытые видеокамеры, которые были установлены у армейских казарм в штатах Пенджаб и Раджастхан, а также на союзной территории Джамму и Кашмир для наблюдения за перемещениями индийских воинских частей на границе с Пакистаном. По информации Press Trust of India, данные с видеокамер направлялись по специальным каналам связи в Исламабад.

До этого в марте нынешнего года индийская контрразведка раскрыла пакистанскую шпионскую сеть, действовавшую в деловой столице страны Мумбае (штат Махараштра). По обвинению в шпионаже в Мумбае были арестованы 18 человек, включая 6 несовершеннолетних, которые вели тайное наблюдение за правительственными учреждениями, железнодорожными вокзалами и другими важными объектами.

Как заявил в связи с захлестнувшими страну шпионскими скандалами министр обороны Индии Раджнатх Сингх, вооруженные силы Индии готовы к продолжению военной операции «Синдур», проведенной в мае прошлого года. Провозгласившая после побоища в Пахалгаме стратегию «нулевой терпимости» (zero tolerance) к терроризму индийская сторона дает понять, что операция «Синдур» была лишь приостановлена.

Отвечая своему индийскому визави, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что к первой годовщине теракта в Пахалгаме Нью-Дели умышленно нагнетает обстановку.

«Индия пытается спровоцировать эскалацию напряженности путем нагнетания тревоги и необоснованных обвинений в адрес Пакистана. Такие угрозы для нас не являются новыми»,— написал глава оборонного ведомства Пакистана на своей странице в соцсети Х. Напомнив о военном конфликте прошлого года, Хаваджа Асиф предупредил, что Пакистан ответит на любое новое нападение на свою территорию «быстро, взвешенно и решительно». «В следующий раз наша реакция будет еще более смелой»,— пообещал министр обороны Пакистана.

Эскалация в отношениях Индии и Пакистана совпала с повышением дипломатической активности Исламабада, выступившего посредником между США и Ираном и предоставившего им площадку для мирных переговоров. Реакция Нью-Дели на мирную миссию пакистанской стороны оказалась предсказуемо негативной.

Выступая в парламенте страны, глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что в конфликте на Ближнем Востоке Индия не будет выступать в роли «страны-брокера», как Пакистан, и потребовал, чтобы Исламабад вначале урегулировал конфликты со своими соседями — Индией и Афганистаном.

Сергей Строкань